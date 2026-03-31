Prevén lluvias, tormentas eléctricas y oleaje elevado para este martes en Oaxaca (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que una vaguada en niveles altos de la atmósfera y un canal de baja presión sobre el interior del país ocasionarán un incremento de la nubosidad, así como lluvias y tormentas eléctricas, con mayor inestabilidad durante las horas vespertinas y nocturnas.

Algunas de estas tormentas estarán asociadas con alta frecuencia de actividad eléctrica, rachas de viento al paso de la lluvia, y no se descarta la presencia de granizo.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas se mantendrán por debajo de los valores normales debido al incremento de la nubosidad y la presencia de lluvias, especialmente en las máximas. En tanto, el amanecer será de frío a fresco, con presencia de niebla en zonas serranas.

Finalmente, continuará el oleaje elevado a lo largo de la línea de costa, asociado con marejadas fuertes y corrientes de resaca.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 12 y máxima de 27 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 20 y máxima de 34 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 16 y máxima de 30 grados.

* Costa, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 11 y máxima de 27 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 13 y máxima de 30 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 24 grados.

* Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 25 grados.

Se exhorta a la población a atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

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