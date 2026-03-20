Prevalecerán condiciones de lluvias y descargas eléctricas en Oaxaca (09:20 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevé nubosidad de desarrollo vertical durante la tarde de este viernes con lluvias y chubascos aislados en diferentes puntos del estado.

Asimismo, se presentarán episodios de tormentas acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, especialmente en zonas de relieve montañoso.

Lo anterior es derivado de una vaguada en niveles altos sobre el oriente del Golfo de México, en combinación con el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los vientos disminuirán en comparación con días anteriores; sin embargo, pueden presentarse rachas al paso de las tormentas. Las temperaturas se mantendrán frescas durante la madrugada y con ambiente caluroso en horas centrales del día.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 14 y máxima de 32grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 16 y máxima de 29 grados.

* Costa, mínima de 22 y máxima de 35 grados.

* Mixteca, mínima de 13 y máxima de 32 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 33 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 25 grados.

* Sierra Sur, mínima de 12 y máxima de 29 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

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