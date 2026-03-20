Los excesos de Samuel y Mariana: Raymundo Riva Palacio (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. Las encuestas no solo miden la opinión pública; también pueden modificarla. Y las redes sociales no solo reaccionan a las encuestas; también pueden influir en sus resultados, directa e indirectamente. El mecanismo es bidireccional: las encuestas moldean la conversación digital y, a su vez, esa conversación puede sesgar lo que las encuestas captan. Entonces, para efectos electorales, ¿qué es primero? ¿Las encuestas o las redes sociales? Para el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, la respuesta es simple: las redes sociales.

Son un político y una influencer de última generación, donde no importa nada salvo sus ambiciones personales: él, probablemente, tener controlada su sucesión y el resultado para que quien llegue no lo someta a procesos penales por una fortuna misteriosamente amasada, pero bajo sospechas de que fue lograda mediante actos de corrupción. Y ella, quedarse con la candidatura y la gubernatura, lo que coronaría un sexenio de 12 años en Nuevo León y, sobre todo, porque no se esperaría algo distinto, cuidar que su esposo no termine en la cárcel.

Samuel y Mariana no han escatimado en gastos.

De enero de 2025 a febrero de este año, pagaron 37 millones de pesos de pauta digital personalizada en Facebook e Instagram, administradas por Meta; es decir, donde las cuentas están a su nombre. Ni entremos en la suspicacia, dados los antecedentes, de dónde salieron los recursos para pagar por ella. De ese total, casi 25 millones de pesos se inyectaron a la imagen del gobernador, que suma cinco millones más de lo que ha invertido el presidente de Movimiento Ciudadano, su partido, Jorge Álvarez Máynez.

Para entender mejor la inversión y calificarla de monumental, basta con compararla con lo que han inyectado de su dinero para promover su imagen personal otros gobernadores: de la oposición, quienes le siguen a Samuel son Maru Campos, de Chihuahua, con un gasto de 488 mil pesos, y Mauricio Kuri, de Querétaro, con una inversión de 479 mil pesos. Los gobernadores morenistas que más le dedican dinero a promoverse desde sus cuentas son Marina del Pilar Ávila, de Baja California, y Alfonso Durazo, de Sonora, pero a años luz a la cartera de García: 523 mil pesos y 484 mil pesos, respectivamente.

La inversión de Mariana tiene más componentes. Ella ha estado pagando publicidad en Meta donde dice lo que está haciendo por las niñas y niños, en el DIF, en las escuelas y en la administración de justicia, las cuales tienen una vigencia de 15 días y un costo de 100 mil pesos cada una. Quien le administra esta pauta es la empresa Nauka Comunicación Estratégica, una empresa que nació hace una década en Guadalajara, donde aún se encuentran sus oficinas centrales.

Nauka, que hace comunicación digital, maneja redes sociales y diseña estrategias, no es ajena a Movimiento Ciudadano. Fue la empresa que trabajó en la campaña presidencial de Álvarez Máynez, y ha asesorado a gobiernos locales de ese partido. También trabaja para el gobierno neoleonés de García, con quien firmó en septiembre pasado un contrato de prestación de servicios de administración, pago y supervisión de pautas en Meta, Google (Google Ads y YouTube), X y Spotify. Para las pautas elaboraron un presupuesto de siete millones y medio de pesos como mínimo y casi 19 millones como máximo.

¿Por cuánto tiempo fue este contrato? Por tres meses, durante los cuales gastaron entre 83 mil y 211 mil pesos diariamente para promocionarse. Pero no solo salió el dinero de su bolsillo o de donde hubiera salido. También sacaron presupuesto para promoverse de los contribuyentes en Nuevo León. La pauta del gobierno estatal de enero del año pasado a febrero de este año fue de poco más de 16 millones de pesos, con lo cual duplicó lo que invirtieron de manera combinada Baja California, Chihuahua, Querétaro y Sonora.

Los neoleoneses están pagando con sus impuestos la imagen de Samuel y la construcción de la candidatura de Mariana. Sus asesores deben saber que las encuestas funcionan como un instrumento de poder narrativo, que puede llegar a ejercer presión psicológica sobre el electorado, alterando decisiones individuales y colectivas al moldear sus percepciones e influir en sus emociones. Qué tanto sus redes sociales tienen una audiencia nativa es otra discusión. Bots, granjas de cuentas y campañas coordinadas amplifican de manera artificial las tendencias, creando percepciones de inevitabilidad de quiénes supuestamente van en el carro ganador.

Si bien esto está ampliamente documentado en la ciencia política y la psicología social, no parece que le esté funcionando a Samuel y, por consiguiente, tampoco a Mariana. O al revés. A diferencia de la candidatura de García al gobierno de Nuevo León, no parece que su esposa esté trasladando sus positivos y empatía como sucedió en aquella campaña.

De acuerdo con el ranking de gobernadores que publica mensualmente Mitofsky, García está ranqueado en el lugar 19 de todos los gobernadores, y no puede justificar que es por el desgaste de gobierno. Maru Campos, de Chihuahua, y Víctor Castro, de Baja California Sur, están ranqueados en el 5º y 8º lugar, respectivamente, con los mismos 53 meses de gobierno. La aprobación de García se ubica en 44.6%, una caída de casi un punto y medio con respecto a diciembre.

El gobernador tiene otros datos, los que le proporciona Demoscopía Digital, que utiliza como metodología cuestionarios por WhatsApp, que le dieron, en su último estudio publicado en febrero, una aprobación de 67.3%, casi 20 puntos más que los que le dio Mitofsky, con encuestas realizadas a través de plataformas de internet. García es un político muy echado para adelante. En su técnica de parcialidad de variables –muy utilizada por políticos y analistas–, no menciona nunca nada que afecte su narrativa. Pero ensalza las que sí. Por ejemplo, recientemente presumió una encuesta, de la que no dio detalles, donde casi siete de cada 10 neoleoneses apoyan su candidatura presidencial.

En este momento no se puede saber con certeza si ese es un objetivo real o una estrategia para hacer campaña por su esposa o elevar su valor en el mercado político. Los datos que arrojan las encuestas, en este ecosistema de emociones y manipulaciones, no dan certidumbre de cómo van Samuel y Mariana en su nueva aventura político-electoral. La contienda está abierta, pero como hace seis años, su apuesta está en el mundo digital.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

X:@rivapa

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