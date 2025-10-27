Nivel de Secundarias Técnicas bloquean el crucero de fonapas, exigen pago de adeudos (11:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 27 de octubre. Como parte de sus acuerdos, maestros de la Sección XXII integrantes del nivel de Secundarias Técnicas activaron esta mañana sus protestas bloqueando el crucero de fonapas.

Los profesores inconformes demandan a los Gobiernos estatal y federal el pago de adeudos para más de mil 300 compañeros que desde hace 10 años no les han cubierto este recurso.

Rafael Vázquez Cortés, titular de la Secretaría de Trabajos y Conflictos del nivel de Escuelas Secundarias Técnicas Sección 22, señaló que este día inician su jornada de movilización en demanda del pago de este adeudo, además de convocar a una asamblea estatal de nivel para poder sacar también nuestro plan de acción de los días subsecuentes.

Dijo que los maestros han estado laborando durante más de 10 años y que hasta el momento no han sido remuneradas, “es una exigencia, y es una una lucha digna, porque es un recurso que estaba destinado desde el año 2023 para ser ejercido en nuestro nivel y que hoy en la mesa tripartita del día viernes 24 de octubre nos dan una respuesta negativa a ese compromiso que ya estaba incluso minutado”.

Vázquez Cortés, mencionó son un total mil 385 compañeros de cuántos maestros en esta situación tenemos un total que están procesando sus horas de adeudo, de esos solamente han sido cubiertos 358 pagos:

“Hoy vemos que de manera irresponsable el Instituto comparte un link donde aparece una relación de compañeros tanto procedentes como no procedentes y no se nos hace correcto, se nos hace una forma irresponsable de estar dando esta información porque eso lejos de ayudar a esclarecer este tema de lo del pago de adeudos genera confusión en los compañeros”.

Indicó que de la mesa tripartita llevada a cabo el día 30 de octubre, se dio a conocer que estarán saliendo 208 pagos más, “con lo cual estaremos haciendo una sumatoria de 568 teniendo pendientes 817 pagos todavía por cubrir este recurso”.

Recalcó que no están pidiendo dádivas o una ampliación de presupuesto porque éste es un recurso que ya estaba etiquetado, que ya estaba asignado al nivel de secundarias técnicas, “no pueden argumentarnos hoy que ya no hay una ampliación del presupuesto porque no estamos pidiendo nosotros una ampliación de presupuesto, estamos exigiendo el cumplimiento de un recurso que ya había sido asignado a hacia nuestro nivel”.

Mencionó que en un primer momento decían las autoridades del IEEPO que fue aplicado a otros niveles, sin embargo, estando presente los 11 niveles, negaron que haya sido destinado a otros niveles, “es un argumento que utilizó el instituto y que nosotros no vamos aceptar ninguna respuesta diferente que tenga que ver con el pago, la fecha del pago de las horas que se adeuda a los compañeros”.

Además del crucero de fonapas la protesta la extendieron los maestros a los cruceros de calzada Niños Héroes con Netzahualcóyotl y también el ADO.

