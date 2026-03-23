Inició Colecta Anual 2026 de Cruz Roja Mexicana; piden ayuda para delegación Huajuapan (11:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 23 de marzo. El coordinador estatal de la Movilización de Auditoría de Recursos de la Cruz Roja Mexicana en Oaxaca, Isaac Santiago López, llamó a seguir ayudando a la delegación de dicha corporación de auxilio en Huajuapan de León, durante su intervención en la apertura oficial de la Colecta Anual 2026.

“Quiero por supuesto hacer un llamado a todo el pueblo de Huajuapan y a todas las personas hasta donde mi voz llegue, por favor sigan ayudando a la Cruz Roja; la delegación local en Huajuapan nos necesita, venimos de meses complejos a nivel nacional como Cruz Roja Mexicana. En otros estados hubo cierre de delegaciones locales por falta de voluntarios, por falta de donativos, por falta de interés de la misma sociedad, sin embargo, estoy seguro que en Huajuapan de León, no es así”, indicó.

Pidió que, aparte de donar alguna moneda o billete en las alcancías, también pueden sumarse como voluntarios de la Cruz Roja Mexicana, porque en la corporación de auxilio todos caben y pueden hacer algo.

Recalcó que los donativos sirven para cubrir las necesidades de la delegación en Huajuapan de León, pero que también se necesitan a personas para brindar ayuda humanitaria.

“Con motivo de nuestra colecta anual 2026, esto que ves los hacemos juntos, las y los invito a que se sumen con lo que esté en sus posibilidades, a que se sumen y participen con las alcancías, con las colectas escolares, que les manden una moneda a los niños en las escuelas, que cuando nos vean en la calles, parques, plazas y cruceros, se sumen a donar, con lo que esté en sus posibilidades, porque la delegación local Huajuapan, nos necesita”, expresó.

Agradeció a la sociedad en general y voluntarios, por el apoyo que han brindado a Cruz Roja Mexicana en las colectas anuales que realiza.

Durante el evento de apertura, que se realizó la mañana del viernes en la Plaza de la Libertad de Expresión, Isaac Santiago, a nombre de la Cruz Roja Mexicana delegación estatal Oaxaca, entregó un reconocimiento a la delegación en Huajuapan de León por sus 25 años de responsabilidad social, compromiso solidario y apoyo constante, firmado por María Antonieta Velásquez Chagoya, presidenta estatal.

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