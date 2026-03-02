Donald Trump revela cuántas semanas durará el ataque a Irán (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció nuevos detalles sobre el alcance y la temporalidad de la “Operación Furia Épica”. Durante una serie de declaraciones emitidas desde su club Mar-a-Lago, el mandatario previó que las operaciones militares contra Irán se extenderán por un periodo aproximado de cuatro semanas.

De acuerdo con el titular del Ejecutivo estadounidense, el cálculo responde a la magnitud territorial del país persa y a la complejidad de los objetivos estratégicos trazados.

“Calculamos que serán unas cuatro semanas. Es un país grande; llevará ese tiempo o incluso menos”, afirmó Trump en entrevistas concedidas a medios internacionales, subrayando que la campaña avanza con una celeridad superior a la proyectada inicialmente.

El balance ofrecido por la Casa Blanca destaca un golpe severo a la estructura de mando iraní. Trump aseguró que, tras las primeras 36 horas de bombardeos conjuntos con Israel, 48 líderes de alto rango resultaron abatidos.

Entre las bajas confirmadas figuran integrantes del Consejo Nacional de Defensa y mandos de la Guardia Revolucionaria, lo que, según el mandatario, dejó al mando militar enemigo prácticamente “desaparecido”.

Además del impacto en el liderazgo, las fuerzas estadounidenses informaron la destrucción de nueve buques de guerra iraníes y el desmantelamiento de infraestructura clave del programa nuclear.

Pese a la intensidad de la ofensiva, Trump mencionó una apertura al diálogo con las nuevas autoridades que emerjan tras el conflicto: “Quieren hablar y accedí a hacerlo. Deberían haber cedido antes en algo que era muy práctico y fácil”, añadió el republicano.

Apoyo internacional y logística

Un punto crucial para la continuidad de la operación es el respaldo logístico europeo. El Reino Unido autorizó el uso de sus bases militares para apoyar las misiones estadounidenses, una decisión que facilita el despliegue de bombarderos y aeronaves de reabastecimiento en la región.

Este apoyo se suma a la movilización de portaaviones como el USS Abraham Lincoln y el USS Gerald Ford, que operan en aguas cercanas al Golfo Pérsico.La administración estadounidense reconoció que la operación conlleva riesgos, tras confirmarse la muerte de tres militares norteamericanos en ataques de represalia.

No obstante, la postura oficial se mantiene firme en continuar la presión hasta que Irán cese permanentemente el enriquecimiento de uranio y el apoyo a grupos regionales.

El desarrollo de este conflicto sigue bajo estrecha vigilancia internacional, mientras los mercados globales reaccionan a la incertidumbre de una guerra que, según las previsiones de la Casa Blanca, apenas entra en su fase intermedia.

