Motosicarios atacan a balazos a líder del FNIC-CTC y a dos personas más en Huajuapan (14:00 h)

Redacción

Oaxaca de Juárez, 5 de febrero. El líder del Frente Nacional Indígena y Campesino del Consejo del Transporte Comunitario (FNIC-CTC), Mario Agustín Cruz Ríos, y dos personas más resultaron lesionadas; dejó como saldo un ataque armado ocurrido en Huajuapan.

De acuerdo al reporte policial, alrededor de las 10 de la mañana, de ayer miércoles, reportaron al Centro de Control y Comando (C2), que en la calle Fresnos de la colonia Los Pinos, se habían escuchado varios disparos de arma de fuego.

Cuando los elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar, una mujer de 42 años de edad, relató que hombres a bordo de una motocicleta habían realizado disparos de arma de fuego contra una camioneta, marca FORD, tipo LOBO.

Los uniformados al realizar una inspección en la zona, localizaron dos casquillos de color dorado, así como manchas de sangre, sobre el pavimento de la calle.

El lugar fue acordonado y resguardado por los policías, hasta que llegó personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca; un agente del Ministerio Público y un perito criminalista, a realizar las diligencias correspondientes.

Minutos después, llegó a un conocido hospital de salud pública, un hombre lesionado, se trató del líder FNIC-CTC, Mario Agustín Cruz Ríos, quien presuntamente tenía al menos cuatro lesiones, a la altura de la mandíbula del lado derecho, dos más a la altura del hombro del lado izquierdo y el ultimo, no de gravedad, a la altura de la oreja izquierda.

Al nosocomio además ingresó una mujer identificada como Emilia B. G., de 35 años, que resultó con una herida en la mano izquierda, por disparo de arma de fuego.

De manera extraoficial, otro hombre, de nombre Jorge, tenía con un rozón de bala, pero al parecer acudió a recibir atención médica por sus propios medios.

También el personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), se presentó en el nosocomio para tomar la declaración de las víctimas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir