Precio del Dólar hoy viernes 19 de septiembre (08:45 h)

2025/09/19  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 19 de septiembre. Hoy viernes 19 de septiembre de 2025, el peso mexicano inicia su jornada en el mercado cambiario con una cotización de $18.38 pesos por dólar, según los datos oficiales proporcionados por el Banco de México (Banxico).

¿Cuál es el Precio del Dólar en México y la Frontera de Tamaulipas Hoy Viernes 19 de Septiembre de 2025?

En las instituciones bancarias, el dólar a la venta se cotiza en los $18.65 mientras que a la compra se localiza en $17.52, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.50, mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

¿Cuál Fue el Precio del Dólar en México y la Frontera de Tamaulipas Ayer Jueves 18 de Septiembre de 2025?

En las instituciones bancarias, el dólar a la venta se cotiza en los $18.61 mientras que a la compra se localiza en $17.46 en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.50, mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

