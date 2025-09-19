Le leyeron la cartilla a Adán Augusto: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de septiembre. El Senado es un hervidero político alrededor de Adán Augusto López Hernández, el polémico coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno en la Cámara Alta.

Sus vínculos con su ex secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, en sus tiempos de gobernador de Tabasco, lo han debilitado interna y externamente.

El fantasma de La Barredora lo persigue donde quiera que va.

Ayer enfrentó un brote de rebeldía en el seno mismo de la bancada de Morena, a juzgar por lo declarado por la senadora guinda, Guadalupe Chavira, a quien le prometió la presidencia de la Comisión de Energía y no le cumplió.

En reunión plenaria se decidió un “nuevo método” en la toma de decisiones del grupo parlamentario de Morena, aseguró Chavira.

Ya no podrá imponer su voluntad. Tendrá que procesar las decisiones con los integrantes del grupo parlamentario y votarlas.

“Tiene que, de hoy en adelante, consultar todo, informar también”, dijo la senadora claudista.

Le exigieron asimismo rendir cuentas sobre el ejercicio del presupuesto del grupo.

La senadora Chavira recordó que Adán es una de las corcholatas que se disputaron la candidatura presidencial en el 2024. Eso lo llevó a ser coordinador de los senadores de Morena.

“El tiene que legitimarse con todos nosotros en su actuar… debe también responder al pueblo de México por todo lo que se le ha señalado”, puntualizó.

En la reunión con su bancada, Adán Augusto aseguró a los senadores que no tiene nada que ver con las acusaciones que enfrenta su ex secretario de seguridad, en relación con el cartel deLa Barredora.

Nos preguntamos si no se mordió la lengua.

El tabasqueño es el mismo que otrora declaraba, a todo pulmón, que era imposible que Felipe Calderón no estuviera al tanto de lo que hacia Genaro García Luna durante su gestión como presidente de la República (2006-2012)

Adán Augusto fue interrogado sobre las declaraciones de Chavira. Le dio vueltas al tema.

“No, ahora sostuvimos una reunión plenaria. Explicamos los acuerdos a los que se había llegado en la Junta de Coordinación Política”, dijo.

Del “nuevo método” en la toma de decisiones no habló una palabra.

–¿Hay rebelión al interior de su bancada? Le preguntaron los reporteros de la fuente.

–No. He de decirles que el artículo 17 del estatuto del grupo parlamentario nos indica cuales son los métodos de tomar decisiones. Nos dice cuales deben ser en votación económica, dónde se pueden construir consensos, respondió

Por cierto, López Hernández dejó claro que no habrá parlamento abierto para la nueva Ley de Amparo, como exige la oposición.

“Nunca ha habido una propuesta de parlamento abierto. Vamos a analizar la iniciativa primero en comisiones y después en el pleno para, en su momento, votarla”, adelantó.

***

Otro hecho que hizo ruido ayer en la Cámara alta fue la decisión de quitarle a Alito Moreno la presidencia de la Comisión de Marina, en una acción que fue juzgada como un “acto de revancha” hacia el priista por parte del jefe de la mayoría en el Senado.

Adán Augusto quiso convencer de que el relevo de Moreno Cárdenas tiene que ver con la proporcionalidad.

Explicó que con la salida de Néstor Camarillo de la bancada del tricolor, para sumarse a MC , se cambia la proporcionalidad en el Senado.

“Corresponde a Morena la presidencia de la mesa directiva, que antes encabezaba Alejandro Moreno, y se crea una comisión a favor de MC. Era una especial, que se convierte en ordinaria”.

Alito no tardó en reaccionar. Convocó a conferencia de prensa para responder a la decisión de Adán Augusto, al que no baja de “narco senador”.

Dijo el priista de su destitución:

“No sólo es una revancha política, es mostrar la cara del autoritarismo y de lo que están haciendo cuando no les gusta que los opositores , de manera firme y contundente, señalemos lo que ocurre en el país”.

Y se fue contra el coordinador de los senadores de Morena:

“Es un narco senador. Protegió a un cartel. Que lo sepa el pueblo de México. Asesinaron a mujeres y hombres en Tabasco cuando el era gobernador. Tenía a un líder criminal en la policía…eso denigra al Senado”.

En la sesión de preguntas y respuestas, el jefe nacional del PRI estimuló las sonrisas de los reporteros cuando evocó la supuesta relación que Adán tiene con la senadora Andrea Chávez, sin nombrarla.

“Todos ustedes lo saben. Adán Augusto, el narco senador de Morena, esta enamorado aquí en el Senado (risitas)… Está enamorado de proteger a los criminales. Su doctrina es la hipocresía y su trabajo comprometido es defender al pueblo”.

FIN.

