Fiscalía de Oaxaca procesa a detenido y realiza trabajos periciales por accidente en el que perdieron la vida dos personas en Ánimas Trujano (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de septiembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca lleva a cabo los trabajos periciales en diferentes especialidades forenses, además de realizar los trabajos ministeriales por la detención de una persona del sexo masculino, derivado de un accidente vial ocurrido en la carretera federal 175 en Ánimas Trujano, en el cual perdieron la vida dos personas.

Los hechos ocurrieron la tarde de este 17 de septiembre de 2025, sobre la carretera federal 175 Oaxaca – Puerto Ángel, en la jurisdicción de Ánimas Trujano, cuando un vehículo tipo volteo y un mototaxi se impactaron, lo que provocó el fallecimiento de dos personas.

Por estos hechos la Fiscalía de Oaxaca realizó la detención de una persona del sexo masculino identificado como J.G.S., quien conducía el camión de volteo y quedó a disposición del Agente del Ministerio Público que está dentro del término legal de 48 horas para determinar su situación jurídica

En tanto que, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició investigaciones correspondientes a través de la Vicefiscalía de Valles Centrales, por lo que personal especializado realiza los peritajes correspondientes para establecer la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.

La Fiscalía de Oaxaca está comprometida con la realización de investigaciones efectivas a través de un trabajo especializado y científico que permita dar certeza a las víctimas.

