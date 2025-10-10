Precio del dólar hoy viernes 10 de octubre (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de octubre.

El dólar HOY 10 de octubre inicia operaciones con el tipo de cambio interbancario en 18.38 pesos mexicanos por billete verde, con una ligera pérdida del 0.07 por ciento, según datos de Bloomberg.

El peso mexicano se apreciaba en las horas previas a la publicación de la minuta del más reciente encuentro de Banco de México, mientras los inversionistas asimilaba un reporte que mostró que la inflación aceleró el mes pasado aunque menos de lo previsto.

​En bancos, Banco Azteca vendió ayer el dólar a 18.94 pesos, mientras que Banamex lo hizo en 18.85 pesos. En tanto, Banorte lo puso en venta en 18.65 pesos, BBVA en 18.67 pesos y Santander en 20.40 pesos.

El Banco de México (Banxico) registró en la sesión previa un tipo de cambio de 18.38 pesos por dólar.

Información de:https://www.milenio.com/negocios/precio-del-dolar-hoy-10-octubre-2025-a-cuanto-cotiza-en-vivo-atm

