Precio del Dólar hoy miércoles 3 de septiembre (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de septiembre. Hoy miércoles 3 de septiembre de 2025, el peso mexicano inicia su jornada en el mercado cambiario con una cotización de $18.71 pesos por dólar, según los datos oficiales proporcionados por el Banco de México (Banxico).

¿Cuál es el Tipo de Cambio en México y la Frontera de Tamaulipas Hoy Miércoles 3 de Septiembre de 2025?

En las instituciones bancarias, el dólar a la venta se cotiza en los $19.00 mientras que a la compra se localiza en $17.87, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.50, mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

¿Cuál fue el Tipo de Cambio en México y la Frontera de Tamaulipas Ayer Martes 2 de Septiembre de 2025?

En las instituciones bancarias, el dólar a la venta se cotiza en los $18.93 mientras que a la compra se localiza en $17.78 en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.50, mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

