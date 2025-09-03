Continuarán lluvias y tormentas con actividad eléctrica por la tarde en Oaxaca (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de septiembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, se prevén lluvias de intensidad variable, tormentas de corta duración y rápido desplazamiento, acompañadas con actividad eléctrica y rachas de viento especialmente en horas vespertinas.

Estas condiciones son debido a la onda tropical número 30 que se internará sobre el estado de Oaxaca, y durante su desplazamiento hacia el oeste dejará inestabilidad y fuerte convección atmosférica.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el ambiente se tornará caluroso en horas centrales del día, con periodos de bochorno en la línea de costa y llanuras en la Cuenca del Papaloapan.

Las temperaturas para este miércoles son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 27 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 16 y máxima de 31 grados.

• Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

• Mixteca, mínima de 15 y máxima de 28 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 30 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 25 grados.

• Sierra Sur, mínima de 9 y máxima de 26 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir