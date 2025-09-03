Trabajadores se manifiestan en Refinería de Salina Cruz por pagos pendientes (09:00 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 3 de septiembre. Trabajadores de diversas empresas que prestan servicios a Petróleos Mexicanos (Pemex) en el Puerto de Salina Cruz, y que están adheridos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), se manifestaron este miércoles a las afueras de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. Exigen el pago de adeudos que, aseguran, llevan más de un año sin ser saldados.

Los inconformes señalaron que esta falta de cumplimiento por parte de Pemex ha provocado una cadena de afectaciones, ya que los contratistas han tenido dificultades para cubrir salarios y prestaciones laborales. “Nosotros trabajamos, pero no nos pagan a tiempo porque Pemex no le paga a las empresas”, expresaron algunos de los manifestantes.

La protesta busca llamar la atención de las autoridades federales y estatales para que intervengan en la solución del conflicto. En ese sentido, los trabajadores hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, para que atiendan esta situación que afecta directamente la economía de cientos de familias en la región.

Hasta el momento, ni Pemex ni las autoridades mencionadas han emitido un posicionamiento oficial sobre la demanda de los trabajadores. Sin embargo, los manifestantes advirtieron que continuarán con las movilizaciones hasta obtener una respuesta concreta y un compromiso de pago.

