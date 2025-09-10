¡Paliza histórica! Isaac del Toro aplasta a sus rivales con bestial triunfo en el Giro della Toscana (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de septiembre. Isaac del Toro no deja de sorprender al mundo del ciclismo y ahora conquistó el Giro della Toscana, la segunda carrera italiana de otoño con un impresionante sprint en los kilómetros finales.

Así fue su triunfo

El nacido en Ensenada, Baja California, volvió a dar cátedra de su espectacular fondo físico, al punto en que cruzó la línea de meta sin complicación alguna, ya que tenía 15 segundos de ventaja sobre su más cercano perseguidor.

Triunfo histórico

Dicha medalla resulta sumamente especial para Isaac del Toro no solo por la brutal ventaja con la que la consiguió, sino también porque terminó con la hegemonía italiana en esta competencia que tuvo 189 kilómetros de ardua batalla.

Supera las 10 victorias

Con este logro, el pedalista azteca ya registra 11 victorias en lo que va del año, hecho que refleja el gran nivel que tiene para competir en la élite mundial. Prueba de ello es que apenas hace unos días, también subió a lo más alto del podio en el GP Industria e Artigianato.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir