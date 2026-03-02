Predominará tiempo estable con cielo despejado y alta radiación solar este lunes (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevé tiempo estable, con cielo despejado a poco nuboso, intensa radiación solar y baja probabilidad de lluvias, sin descartar la presencia de algún chubasco aislado ocasionado por choque térmico y efectos locales.

Estas condiciones se deben a la presencia de una intensa circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, la cual mantiene influencia sobre el estado.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se espera ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas extremas, particularmente en las regiones del centro y oriente.

Los vientos continuarán del norte, con presencia de fuertes tolvaneras durante las horas vespertinas y condiciones de calima al amanecer. El ambiente frío a fresco quedará limitado a zonas montañosas durante la madrugada y la noche.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales: mínima de 12 y máxima de 33 grados.

* Istmo de Tehuantepec: mínima de 23 y máxima de 36 grados.

* Cuenca del Papaloapan: mínima de 18 y máxima de 33 grados.

* Costa: mínima de 22 y máxima de 35 grados.

* Mixteca: mínima de 12 y máxima de 32 grados.

* Sierra de Flores Magón: mínima de 15 y máxima de 34 grados.

* Sierra de Juárez: mínima de 9 y máxima de 26 grados.

* Sierra Sur: mínima de 10 y máxima de 28 grados.

Se exhorta a la población a atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCyGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

