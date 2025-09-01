Precio del Dólar hoy lunes 1 de septiembre (08:45 h)

2025/09/01  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. Hoy lunes 1 de septiembre de 2025, el peso mexicano inicia su jornada en el mercado cambiario con una cotización de $18.60 pesos por dólar, según los datos oficiales proporcionados por el Banco de México (Banxico).

¿Cuál es el Tipo de Cambio en México y la Frontera de Tamaulipas Hoy Lunes 1 de Septiembre de 2025?

En las instituciones bancarias, el dólar a la venta se cotiza en los $18.89 mientras que a la compra se localiza en $17.75, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.30, mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

¿Cuál fue el Tipo de Cambio en México y la Frontera de Tamaulipas Ayer Domingo 31 de Agosto de 2025?

En las instituciones bancarias, el dólar a la venta se cotiza en los $19.14 mientras que a la compra se localiza en $17.60 en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.30, mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

N+

Mundo de Dinero Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

Vecinas y vecinos rescatan espacios públicos en la colonia Bugambilias (08:30 h)

 Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre.  En la colonia Bugambilias, de la agencia Santa Rosa Panzacola, se llevó a cabo un Tequio...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: