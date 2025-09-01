Morena le falló a México: entre violencia, corrupción y control absoluto: PRI Oaxaca (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. “La transformación prometida por Morena ha resultado en el mayor engaño político de la historia reciente: un país hundido en la violencia, el saqueo y la manipulación de la pobreza con fines electorales”, denunció la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Oaxaca, Carmelita Ricárdez.

La dirigente priista advirtió que los programas sociales, que deberían representar un alivio para las familias más necesitadas, han sido convertidos en herramientas de control político, mientras que la corrupción florece con contratos inflados, obras a modo y favoritismos descarados.

“Lo que vivimos no es un gobierno, es un régimen que busca el control absoluto, debilitando contrapesos, corrompiendo instituciones autónomas y sometiendo al Poder Judicial. Es un modelo autoritario disfrazado de democracia”, sostuvo Ricárdez.

“Se prometió justicia y se entregó sometimiento; se prometió seguridad y lo que hoy tenemos es miedo; se prometió prosperidad y lo único que se consolidó fue la desigualdad”, afirmó.

Finalmente, Ricárdez destacó que en congruencia con el posicionamiento firme del presidente del PRI y senador Alejandro Moreno, se debe exigir un nuevo rumbo para México: “Lo que está en juego no es un sexenio más, sino la dignidad, la libertad y el futuro de toda la nación. Exigimos un cambio inmediato y verdadero, porque el espejismo de Morena ya se rompió y México merece mucho más que un fraude político”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir