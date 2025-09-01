Vecinas y vecinos rescatan espacios públicos en la colonia Bugambilias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. En la colonia Bugambilias, de la agencia Santa Rosa Panzacola, se llevó a cabo un Tequio Vecinal en el que la ciudadanía participó activamente en la limpieza y rehabilitación de espacios públicos.

Durante la jornada se intervino una cancha deportiva, destinada al sano esparcimiento de niñas, niños y juventudes, así como las escaleras de acceso, acciones que fortalecen la seguridad y el bienestar de las familias de la zona.

Estas actividades forman parte de la política de rescate de espacios públicos que impulsa el presidente municipal Ray Chagoya, lo que nunca antes se había realizado en Oaxaca de Juárez. A través de los Tequios Vecinales, el Gobierno Municipal promueve la participación ciudadana y el trabajo colectivo como ejes de transformación.

El Ayuntamiento capitalino reitera que estas jornadas continuarán extendiéndose a colonias, agencias y barrios, consolidando una ciudad más limpia, segura y con espacios dignos para la convivencia.

