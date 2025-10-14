Matan a balazos a ex presidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima (17:04 h)

Colima, 14 de octubre. La tarde de este martes 14 de octubre fue asesinada a balazos Gabriela “Gaby” Mejía, ex presidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima, y actual regidora del Ayuntamiento.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Colima, el ataque ocurrió en la colonia El Cariño, cuando la exalcaldesa viajaba en un vehículo junto con su hermano, quien resultó herido de gravedad.

Tras la agresión, la institución confirmó que abrió una carpeta de investigación con perspectiva de género y dar con los responsables del homicidio.

Gaby Mejía fue presidenta municipal en el periodo 2021–2024 y en 2024 compitió por la reelección bajo la alianza PRI–PAN; aunque no ganó, ingresó como regidora por representación proporcional.

Mientras tanto, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, lamentó el asesinato a través de sus redes sociales y aseguró que brindarán todas las herramientas para investigar el caso y que este se esclarezca.

“Expreso mi repudio y mi pesar ante este hecho de violencia. He exigido a la Fiscalía General del Estado de Colima una investigación exhaustiva y expedita sobre este hecho; y a la Secretaría de Seguridad Pública le he instruido que colabore con todas las herramientas a su alcance en dicha investigación”.

