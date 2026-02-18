Por violencia familiar y pederastia, Fiscalía detiene a imputado por hechos ocurridos en Cuilápam de Guerrero (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 febrero. Derivado de los trabajos de investigación especializada para combatir los delitos contra las mujeres por razón de género, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino identificado como I.T.H., por el delito de violencia familiar y pederastia, hechos ocurridos en Cuilápam de Guerrero.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en diferentes momentos entre 2023 y 2025, cuando la víctima -una mujer- fue objeto de violencia verbal y agresiones físicas, ya que en reiteradas ocasiones fue golpeada, en un domicilio ubicado en el Paraje el Arco, Rancho Quemado, Cuilápam de Guerrero.

Asimismo, la investigación establece que una menor de edad – cuyos datos están reservados por ley- fue víctima de violencia verbal, así como de tocamientos de índole sexual en octubre de 2025.

Tras recibir la denuncia, la FGEO -a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género- realizó las diligencias iniciales y presentó ante el Juez de la causa los elementos de prueba suficientes que permitieron obtener la orden de aprehensión en contra de I.T.H. por los delitos de violencia familiar y pederastia.

Por ello, mediante un operativo conjunto con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de I.T.H., quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación jurídica.

La Fiscalía de Oaxaca reafirma su compromiso de llevar a cabo investigaciones integrales con perspectiva de género, orientadas a garantizar a las víctimas procesos de procuración de justicia eficaces, sensibles y enfocados en la protección de sus derechos, especialmente en casos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

