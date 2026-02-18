LXVI Legislatura se pronuncia a favor del relanzamiento del Gobierno de Jara Cruz para consolidar la transformación de Oaxaca (17:45 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., a 18 de febrero. La LXVI Legislatura del Congreso del Estado, a través de los Grupos Parlamentarios de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Fuerza por Oaxaca y Plural, manifestó que los cambios del gabinete legal y ampliado del Gobernador Salomón Jara Cruz corresponden a un nuevo plan de acción estructurado en cinco rubros estratégicos, orientado a fortalecer los resultados en beneficio del pueblo de Oaxaca.

En este sentido, las fuerzas parlamentarias señalaron que estas acciones están enfocadas en salud, agua, seguridad, infraestructura y combate a la corrupción, lo que constituye una ruta clara para atender prioridades fundamentales que inciden directamente en la calidad de vida de las y los oaxaqueños.

Subrayaron que las acciones anunciadas, como la implementación de un Código Estatal de Integridad Pública, la evaluación periódica del desempeño gubernamental, el fortalecimiento de la seguridad pública, la inversión en infraestructura carretera, el impulso al acceso al agua y la ampliación de la cobertura de servicios de salud, reflejan la voluntad de consolidar un gobierno cercano al pueblo y comprometido con el bienestar colectivo.

Destacaron que esta nueva etapa representa una oportunidad para consolidar el proceso de transformación que vive la entidad, al privilegiar la eficiencia en el servicio público, la transparencia y la atención directa a las demandas más sentidas de la ciudadanía. También coincidieron en que la reestructuración responde a la necesidad de fortalecer la capacidad institucional del gobierno estatal y reafirmar el compromiso de servir con responsabilidad, cercanía y resultados.

Asimismo, reconocieron la disposición del titular del Poder Ejecutivo estatal para escuchar a la ciudadanía con el firme compromiso de perfeccionar el ejercicio gubernamental, al priorizar criterios técnicos, la trayectoria profesional y la búsqueda permanente de resultados que contribuyan al desarrollo del estado.

Las y los legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Fuerza por Oaxaca y Plural reiteraron su respaldo a esta nueva etapa de gobierno y expresaron su convicción de que estas acciones contribuirán a consolidar un Oaxaca más justo, transparente y con mayores oportunidades para todas y todos.

