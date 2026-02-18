Policía Municipal detiene a una persona por el presunto delito de abuso sexual (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de febrero. Personal de la Secretaría de Seguridad Vecinal efectuó la detención de una persona al ser señalada como presunta responsable del delito de abuso sexual.

El martes a las 13:00 horas, el C5i alertó a elementos de la Dirección de Proximidad Social sobre una persona retenida en la terminal de autobuses de la colonia Lomas de Santa Rosa, Santa Rosa Panzacola.

Al arribar al lugar, observaron que al menos tres taxis rodeaban una camioneta color rojo, cuyo conductor se encontraba a bordo de la misma.

En ese momento, una mujer señaló al sujeto retenido, como el mismo que momentos antes, cuando se encontraba cerca de su domicilio en la colonia Ejidal, San Jacinto Amilpas, le tocó sus partes íntimas y trató de subirla por la fuerza a su vehículo.

Detalló que el sujeto se escondió en la parte trasera de la camioneta y al pasar cerca del vehículo, le tocó parte de su cuerpo y la abrazó para tratar de subirla, pero forcejeó y logró zafarse, por lo que su agresor subió a su vehículo para huir.

Con la ayuda de su hermano, que es taxista, iniciaron la persecución del sujeto por varias calles, hasta que lo alcanzaron cerca de la terminal de Lomas de Santa Rosa.

Ante el señalamiento directo, procedieron a la detención del conductor J. D. M. G., así como aseguraron la camioneta Ford Ecosport color rojo, con placas de circulación del estado de Veracruz.

El detenido fue denunciado hace unos días en las redes sociales, ya que al parecer cometió otros delitos similares en varios puntos de la ciudad. Ahora, se encuentra a disposición de la Fiscalía Estatal para determinar su situación jurídica.

