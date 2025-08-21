Fortalece DIF Oaxaca programas alimentarios con entrega de 200 equipamientos a comedores comunitarios del estado (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de agosto. El Estado de Bienestar que merecen las y los oaxaqueños se consolida con la entrega de 200 equipamientos de utensilios Cocina Saludable, a comités de comedores beneficiarios de las ocho regiones, como parte del programa Desayuno de Letritas y del subprograma Guisos de mi Pueblo.

La entrega fue encabezada por la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, junto al Gobernador Salomón Jara Cruz, con la presencia del subdirector de Capacitación y Vinculación Interinstitucional del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), José Rodolfo Pérez Ruiz.

En este marco también se otorgaron auxiliares auditivos, aparatos funcionales y de movilidad, así como lentes de vista cansada y canastas alimentarias a habitantes de Valles Centrales.

Ante autoridades municipales, comités DIF municipales y ciudadanía oaxaqueña, la Presidenta Honoraria del organismo estatal, Irma Bolaños Quijano refrendó que todos los días trabajan para que cada niña, niño y persona con carencia alimentaria, tengan el abrazo cariñoso de un plato de comida en la mesa.

“Detrás de cada ración, hay también una promesa para nuestras niñas y niños: queremos que crezcan sanos y no dejen de soñar. Nuestros programas alimentarios no solo han sido un factor fundamental para la reducción histórica de la pobreza y la carencia por alimentación en los dos primeros años de la Primavera Oaxaqueña también son la prueba viva de que aquí no se deja a nadie atrás y se pone por delante a los que menos tienen”, sostuvo.

A su vez, el Mandatario Estatal, Salomón Jara Cruz dijo sentirse honrado porque la cadena de solidaridad que representan las personas involucradas en la preparación de alimentos calientes para la niñez y familias, ha permitido que tengan acceso a una alimentación saludable y digna.

Los programas de la Dirección de Operación de Asistencia Alimentaria del DIF Oaxaca son una política social de gran importancia para el Gobierno de la Primavera Oaxaqueña toda vez que apuestan por el futuro de Oaxaca.

“Con el programa Desayuno de Letritas se garantiza que la niñez que asiste a las escuelas públicas reciban cada mañana alimentos sanos y calientes, lo que fortalece su aprendizaje y desarrollo; con Guisos de mi pueblo se favorece a los comités de los comedores comunitarios para que en cada región, se comparta el pan, el guiso y la esperanza”, dijo enfático.

En su oportunidad, el subdirector de Capacitación y Vinculación Interinstitucional del SNDIF, José Rodolfo Pérez Ruiz destacó que cada equipamiento es más que una herramienta, es un símbolo de salud, educación nutricional y cohesión social, lo que impulsa el desarrollo de las comunidades.

“Tan solo este 2025 con presupuesto del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del componente de asistencia social está programado un presupuesto para Oaxaca un monto de 950 millones de pesos, lo que demuestra el compromiso del Gobierno Federal para generar un cambio profundo entre los tres niveles de gobierno”, informó.

Es de destacar que este miércoles se oficializó la entrega de 108 equipamientos de utensilios Cocina Saludables, que sumados a los 92 otorgados por parte de la Presidenta Honoraria durante su trabajo por territorio, suman 200 equipamientos los que se han distribuido en las ocho regiones del estado.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir