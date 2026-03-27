Por primera vez cerrará el Ojo de Agua de Santiago Laollaga durante vacaciones (15:00 h)

Edwin Meneses

Santiago Laollaga, Oax. 27 de marzo. Por primera vez, el Ojo de Agua de Santiago Laollaga permanecerá cerrado al público durante la temporada vacacional, lo que representa una importante pérdida económica para los habitantes de la comunidad. La medida obedece a un conflicto legal que actualmente se encuentra en proceso ante el Tribunal Agrario de Tuxtepec.

Este espacio recreativo es uno de los principales atractivos turísticos de Santiago Laollaga, y cada año recibe a cientos de visitantes provenientes de distintas comunidades del Istmo de Tehuantepec, quienes lo eligen como punto de convivencia familiar durante los periodos vacacionales.

El Ojo de Agua de Santiago Laollaga, al igual que el Ojo de Agua de Magdalena Tlacotepec, se ha consolidado como uno de los balnearios públicos más concurridos de la región, principalmente porque permite a los visitantes ingresar con alimentos y artículos propios, lo que facilita una experiencia más accesible y económica.

Sin embargo, el cierre temporal representa un fuerte golpe para la economía local, especialmente para los vendedores de comida, antojitos y prestadores de servicios que cuentan con espacios dentro de este centro recreativo, quienes dependen en gran medida de la afluencia turística durante estas fechas.

Ante esta situación, habitantes de Santiago Laollaga expresaron su preocupación por la falta de acceso al balneario, ya que además de afectar el turismo, también impacta directamente en los ingresos de numerosas familias que cada año encuentran en esta temporada una oportunidad para mejorar su economía.

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