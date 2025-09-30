Por presencia de virus Coxsackie en escuelas del nivel básico de San Pablo Etla, autoridades municipales suspenden clases (08:45 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 30 de septiembre. Ante la presencia del virus coxsackie en escuelas del nivel básico en la población de San Pablo Etla, las autoridades municipales decidieron suspender actividades para evitar más contagios en los menores.

A través de un comunicado, la regiduría de Salud del Ayuntamiento eteco, hizo un exhorto a los directivos de las instituciones educativas de nivel básico de este municipio para suspender clases y evitar contagios, haciendo el exhorto del regreso a clases de manera ordenada cuando la presencia de casos disminuya.

Ethel Alina Soto Carrasco, regidora de Higiene y Salud de este compartió a los directivos que en referencia al número de casos confirmados de virus Coxsackie en diversas instituciones las clases deberían ser suspendidas.

De igual manera, hizo la sugerencia de las escuelas que hayan tenido reporte de casos únicamente del 17 al 20 de septiembre podrán considerar el retorno a sus actividades escolares a partir del próximo lunes 29 de septiembre.

Las escuelas con reportes de casos del 21 al 23 de septiembre pueden considerar su retorno a actividades escolares el miércoles 01 de octubre; las que hayan tenido reportes de casos del 24 al 27 de septiembre pueden considerar su retorno a actividades escolares el día jueves 02 de octubre.

Considerando que posterior al día 27 de septiembre ya no reciban notificación de la presencia del virus en algún alumno y tomando en cuenta el consenso con padres de familia y supervisión escolar.

Así también, al regreso a clases se deberá continuar con el filtro sanitario a la hora de entrada tales como: Revisión de cavidad oral (boca) a los alumnos, aplicación de gel antibacterial, cubrebocas obligatorio en el alumnado, padres y madres de familia y personal docente, administrativo y de apoyo en todas las

Instituciones.

