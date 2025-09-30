Precio del Dólar hoy martes 30 de septiembre (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de septiembre. El precio del dólar hoy martes 30 de septiembre de 2025 en México es de 18.36 pesos por billete verde en promedio.

El peso mexicano se mantuvo estable en el tipo de cambio con el dólar estadounidense, en el inicio de esta semana laboral.

La divisa nacional siguió en la misma cotización con la que cerró el pasado viernes, en un lunes de casi “nulo” movimiento.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 29 de septiembre de 2025?

El Banxico informó que el cierre del dólar del lunes 29 de septiembre de 2025 fue de 18.3666 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 29 de septiembre en los 18.36 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el martes 30 de septiembre de 2025?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.3507 pesos por dólar para este martes 30 de septiembre.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 30 de septiembre, según Banxico, en 18.3825 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 30 de septiembre de 2025 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.00 Banco Azteca 17.05 18.84 BBVA Bancomer 17.51 18.64 Banorte 17.20 18.70 Citibanamex 17.72 18.81 Scotiabank 16.30 19.20

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

