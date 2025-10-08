Por lluvias suspenden clases en el Istmo, Costa y Cuenca del Papaloapan (16:25 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de octubre. Ante la presencia de fuertes lluvias el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) informó que se suspenden la labores escolares en la región del Istmo de Tehuantepec, Costa y Cuenca del Papaloapan.

Así lo dio a conocer la dependencia a través de un comunicado en donde se indica que ante las condiciones climáticas adversas y el riesgo de formación ciclónica en el Pacífico Sur mexicano, este jueves 9 y viernes 10 del presente mes quedarán suspendidas las clases en los plantes de educación básica en estas regiones con la finalidad de preservar la seguridad e integridad del alumnado.

Esto en atención a las recomendaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), como una medida preventiva para salvaguardar la integridad física de los estudiantes, del personal docente y administrativo, frente al temporal muy fuerte de lluvias generalizadas que se pronostica en el territorio oaxaqueño, señala el documento.

Indica que de acuerdo con el pronóstico meteorológico, una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico en el océano Pacífico se localizará al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, mientras que una segunda zona de baja presión, también con posibilidad de evolución ciclónica, se desplazará frente a las costas de Veracruz y Tabasco.

La Coordinación indica que ambas zonas interactuarán con una vaguada en niveles medios de la atmósfera y con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, localizada muy próxima a las costas del Pacífico Sur mexicano, lo que generará lluvias intensas en gran parte del estado.

Por ello, el IEEPO exhorta a las autoridades municipales, escolares y comités de madres, padres de familia o tutores a mantenerse atentos a los comunicados oficiales que emita Protección Civil, así como a tomar medidas preventivas y seguir los protocolos de seguridad en caso de que continúe la contingencia.

Ante esta situación, y para brindar apoyo y orientación a la comunidad educativa, el Instituto mantiene disponible el servicio de chat en línea desde de la página institucional https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo/, en un horario de 9:00 a 14:00 horas o a través de las Delegaciones Regionales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir