En 48 horas, Fiscalía de Oaxaca detiene a un hombre por homicidio calificado con ventaja cometido en Miahuatlán de Porfirio Díaz (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de octubre. Derivado de trabajos inmediatos de investigación e inteligencia criminal, en 48 horas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca ejecutó una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino identificado como T.J.A. por el delito de homicidio calificado con ventaja.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 03 de octubre del 2025, cuando la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en La Pe, Ejutla de Crespo, lugar en el que fue agredido con disparos de arma de fuego, lo que le provocó lesiones que ocasionaron que perdiera la vida.

Por estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca -a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales- empleó a un equipo multidisciplinario de reacción inmediata que realizó las primeras indagatorias, lo que permitió la obtención de pruebas gracias a las cuales se obtuvo la orden de aprehensión en contra de T.J.A. por el delito de homicidio calificado con ventaja.

Para la detención del imputado se realizó un operativo implementado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones; tras la aprehensión, T.J.A. fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para que se determine su situación jurídica.

Finalmente, la Fiscalía de Oaxaca está comprometida con realizar investigaciones efectivas para esclarecer los delitos, especialmente los de alto impacto esto con el objetivo de aplicar todo el rigor de la Ley en contra de quien o quienes resulten responsables.

