Informa Protección Civil sobre caída de piedra en la carretera al Istmo (16:15 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) exhorta a las y los automovilistas a extremar precauciones ante la caída de una roca de gran tamaño sobre la carretera federal 190 Oaxaca- Istmo, en el kilómetro 181.

Por la obstrucción del carril con dirección al Istmo de Tehuantepec, un kilómetro antes de llegar a La Reforma, se recomienda a las personas conductoras reducir la velocidad y mantenerse atentas a las indicaciones de las autoridades mientras se realizan las labores para el retiro del material rocoso y la limpieza de la vía.

Personal de Protección Civil, en coordinación con autoridades locales, atiende el reporte para garantizar la seguridad y restablecer la circulación normal a la brevedad posible.

La CEPCyGR reitera el llamado a conducir con precaución, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando aumenta el riesgo de deslizamientos y caída de rocas en zonas montañosas.

