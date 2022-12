Por “lealtad” a Murat… Pablo Ramírez Puga (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de diciembre. El priismo oaxaqueño, al parecer, no tiene remedio, o al menos está denotando que parece un instrumento en manos de un experimentado y mañoso político que opera como patrón o jeque de quienes se han visto favorecidos por su sapiencia en los menesteres de la política nacional y estatal.

Las reformas que recientemente se hicieron a los estatutos del PRI para prolongar el mandato de “Alito” Moreno hasta 2024 provocó desacuerdos en sus filas porque consideran que divide a la militancia, pone en riesgo las alianzas y abona a la incertidumbre de a quien sirve el PRI en estos momentos.

La decisión cimbró, por tanto, también el seno oaxaqueño. Y más, cuando el presidente del PRI Estatal, Javier Villacaña Jiménez, aseguró que se aprobaron estas reformas a sus estatutos por LEALTAD, ya que “ésta es un valor indispensable en estos momentos en que los priistas debemos mostrar y demostrar nuestra unidad y fortaleza”.

¿Unidad y fortaleza? ¿De quién o para quién? Son las preguntas que saltan inmediatamente. Quienes hemos visto el desarrollo del PRI en Oaxaca, sabemos perfectamente como han funcionado políticamente y como lograron que por más de setenta años fuera el partido hegemónico en la entidad, pero también conocimos su metodología de “aplanadora”, sus vericuetos, liviandades e intereses que lo llevaron finalmente a entregar el poder gubernamental a un ex priista que dio paso a la incipiente hegemonía de Morena en la entidad, ahora con la asunción a la gubernatura del “primaveral” Salomón Jara Cruz (ex perredista, ahora de Morena).

El PRI local lleva tiempo dando de “bandazos”, logrando recuperar la gubernatura hace seis años con la presencia de Alejandro Murat Hinojosa, hijo de un habilidoso pero marrullero político que gusta de jugar al caudillo y definidor de la política estatal. Pero resulta que “el cachorro” no tuvo los tamaños como para fortalecer a su partido y si, en cambio, lo subordinó a los intereses del mesías de los Morenistas, doblando el cogote para supuestamente apuntalar obras que han quedado en su mayoría inconclusas y con un tufo de corrupción y negligencia que ahora identifican a uno de los peores mandatos que ha tenido Oaxaca.

¿De que se trata esa “lealtad”, entonces?

Los pocos priistas que ahora conforman el ralo frente de batalla tricolor, en donde aparecen como “guerreros” gente como Alejandro Avilés, Freddy Gil Pineda, Mariana Benítez, Lizbeth Concha, María Luisa Mathus y Javier Villacaña, me parece que están confundiendo “lealtad” con vasallaje y subordinación, porque ser leal no es seguir los caprichos o los intereses políticos de un patrón dominador, como opera y sigue operando José Murat Casab, desde hace muchos años en el seno priista oaxaqueño.

Se entiende que debe existir agradecimiento por el reforzamiento que ha prodigado a muchos políticos oaxaqueños, pero la lealtad no es sumisión, es acuerdo, discusión, análisis, diálogo; nadie puede seguir a ciegas a nadie so pena de caer irremediablemente. Decía el poeta satírico romano, Décimo Junio Juvenal: ¿Quién guardará a los mismos guardianes? Obviamente, estos, en un momento dado pensarán en salvarse y no en salvar a sus correligionarios y en eso deben cavilar los priistas locales que hoy siguen absortos a los intereses de José Murat Casab y su alfil “Alito” Moreno.

Es patente, pues, que lo que pase en el PRI local, de ahora en adelante, será resultado de esa sumisión política…Ya veremos.

RECORTES POLÍTICOS:

.- TAN JODIDA ESTÁ LA POLÍTICA oaxaqueña que hasta Arturo Peimbert, ex fiscal de Oaxaca, que acaba de renunciar a su cargo, se atreve a sugerir que su sustituto sea una sustituta; esto luego de ser elogiado por su labor al frente de la FGEO por los diputados del Congreso estatal… El palurdo ahora resultó un experto… Eso sólo sucede en Oaxaca…

.- Y QUE ME DICEN DE LA ALEGRÍA PRIMAVERAL del gobernador del estado, Salomón Jara, quien destaca que “por primera vez en décadas, gobiernos de Oaxaca y federal, instalan una mesa de paz con MULT, UBISORT y MULTI… Empero, ¿se fijaron quienes estaban sentados en la mesa? No había ahí ningún indígena triqui, puros líderes charros que se sentaron para negociar sus intereses primero y luego a ver que cae para los manipulados triquis… Una mesa de paz, que generará más ¡Pas, pas y pas!…y dividendos para la secretaría de Gobierno…

.- MIS ANTENITAS DE VINIL me dicen que se avecina una tormenta invernal para el clan Murat y sus apologistas… Veremos si resisten el invierno guinda…

.- ESTE LUNES 26 DE DICIEMBRE falleció el Doctor Modesto Seara Vásquez, rector del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Un gran edificador y fortificador de instituciones educativas de nivel superior en Oaxaca. De nacionalidad española, pero de corazón oaxaqueño, que llevó a niveles de excelencia educativa a la Universidad de la Mixteca, a la UMAR y al sistema de universidades regionales que desde el sexenio del ex gobernador Heladio Ramírez López se fueron implementando en suelo oaxaqueño. Su labor siempre será reconocida en el ámbito estatal, sobre todo porque coordinó un sistema educativo de nivel superior generador de grandes profesionistas oaxaqueños… Educar es fortificar, dijo Don Justo Sierra y Modesto Seara debe ser reconocido por su esfuerzo, capacidad y dedicación por fortalecer la educación en Oaxaca. Descanse en paz y loor a su aporte educativo….

.- SEGÚN EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, al cierre de 2022: ¡Vamos bien!… Ya que según sus datos hay menos violencia y más alegría y esperanza… ¿Pues en qué país vive?…

.- ESTA ES LA ÚLTIMA COLUMNA DEL AÑO… Así que les deseo un mejor Año Nuevo 2023… Que no les falte trabajo y salud y que sus esfuerzos sean coronados por el éxito. Sigamos luchando por un Oaxaca mejor…

