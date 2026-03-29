Por intoxicación, muerte de una pareja en Huixtepec: FGEO (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de marzo. Los trabajos periciales y ministeriales realizados por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) permitieron establecer que, la causa del fallecimiento de dos personas en un domicilio ubicado en el municipio de San Pablo Huixtepec, fue por falla orgánica múltiple.

De acuerdo con los primeros actos de investigación, los hechos se registraron la noche del 28 de marzo de 2026, cuando ambas víctimas se encontraban en su vivienda, lugar donde posteriormente fueron localizadas sin vida.

Tras tener conocimiento del caso, la FGEO activó de inmediato los protocolos de investigación y desplegó un equipo multidisciplinario integrado por peritos, agentes ministeriales y elementos de investigación, quienes llevaron a cabo las primeras diligencias en el lugar.

Los peritajes iniciales establecen, de manera preliminar, que la causa de muerte corresponde a una falla orgánica múltiple, posiblemente derivada de intoxicación por una sustancia aún no identificada, por lo que se realizan estudios especializados para confirmar estos resultados.

La Fiscalía de Oaxaca continúa con las indagatorias para determinar con precisión la mecánica de los hechos, así como para robustecer las líneas de investigación que permitan establecer responsabilidades.

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