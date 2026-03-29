Cierre total por volcadura de pipa en la supercarretera 135-D Cuacnopalan–Oaxaca (14:30 h)

2026/03/29  De Redacción ADN
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Oaxaca de Juárez, 29 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se registró un accidente sobre la carretera 135-D Cuacnopalan–Oaxaca, a la altura del kilómetro 189 aproximadamente.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de la volcadura de un tanque de combustible perteneciente a una pipa que transportaba gasolina tipo premium, mismo que presenta fuga, lo que representa un riesgo en la zona.

Derivado de este incidente, se mantiene cierre total a la circulación en el sector, mientras cuerpos de emergencia realizan labores de atención, control y mitigación de riesgos.

En el lugar se encuentran laborando unidades de emergencia de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes mantienen asegurada el área para evitar mayores riesgos a la población.

Por seguridad, la circulación vehicular está siendo desviada a la altura de Asunción Nochixtlán, tomando la carretera federal 190 como ruta alterna.

Se exhorta a las y los automovilistas que se dirigen hacia Oaxaca o Cuacnopalan a extremar precauciones, atender las indicaciones de las autoridades y considerar tiempos de traslado adicionales.

La CEPCyGR continuará informando sobre la evolución de este incidente.

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