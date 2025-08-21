Presenta INEGI resultados de Censos Económicos 2024; tienditas y misceláneas reinan en la Mixteca (16:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 21 de agosto. Ayer por la tarde, en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) delegación Huajuapan, fueron presentados los resultados de los Censos Económicos 2024, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en donde se dio a conocer que el tipo de negocios que más existen en la Mixteca son las tiendas de abarrotes.

Jorge López Guzmán, coordinador estatal del INEGI en Oaxaca, indicó que la actividad preponderante en la región de la Mixteca es el comercio, y que el 68 por ciento del valor de la producción que se genera, proviene de la comercialización.

“Cuando vimos ahorita que tipo de negocios existen, son los comercios al por menor de abarrotes que son las famosas tienditas, misceláneas, es lo que más existe. El comercio al por mayor de abarrotes. Este tema que salió de la venta de productos alimenticios, también que son los que más crecieron en los últimos años”, recalcó.

Apuntó que también incrementaron los establecimientos de venta de comida, así como de artículos para animales de compañía, y estaciones de servicio de gasolina para abastecer el vehículo.

López Guzmán reveló que Huajuapan de León es la ciudad número uno en el soporte de la economía en la región Mixteca, de ahí sigue Tlaxiaco, Santiago Juxtlahuaca y Asunción Nochixtlán.

“La demografía habla siempre de que la población se mueve a los lugares donde existe Salud, Educación y Empleo. Si Huajuapan está generando empleos, va ser un polo de atracción, y seguramente eso va a propiciar que la ciudad vaya creciendo. Cada vez que uno viene a Huajuapan se ve como crece la mancha urbana, habla de esta situación, que aquí se está concentrando mucha de la economía de la región”, señaló.

Adelantó que todas las estadísticas refieren que Huajuapan seguirá siendo, en los próximos años, el centro comercial más importante en la región Mixteca, porque en las últimas fechas se crearon tres mil negocios, en donde se incorporaron a trabajar 6 mil personas.

Al finalizar la presentación, se entregaron reconocimientos a los que apoyaron de manera directa e indirecta en los Censo Económicos 2024, entre ellos, a René Arias Cruz, presidente de la Canaco-Servytur Huajuapan, y a medios de comunicación.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir