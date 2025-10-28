Policías desalojan a normalistas del centro de la ciudad, a bordo de un urbano huyen del lugar (12:45 h)

Los pseudo estudiantes encapuchados desde temprana hora tomaron estas calles del Centro Histórico para exigir al Gobierno atención a sus demandas.

Tras varias horas de bloqueo, un grupo de elementos de la Policía Estatal y Vial arribaron al lugar para en un primer momento buscar el diálogo con los jóvenes encapuchados para que retiraran el bloqueo pero no hicieron caso argumentando que realizaban su protesta de manera pacífica.

Al no llegar a un acuerdo y luego de recibir instrucciones de desalojo desde la SEGO, los jefes policíacos ordenaron el retiro de los camiones con los que impedían la circulación en el lugar.

Al darse cuenta los normalistas de que podrían ser detenidos abordaron un autobús de la empresa Sertexa con número económico SX-014 y huyeron del lugar sin que los policías lograran detener la unidad.

El titular de la SSPC Iván García Álvarez arribó a la zona quien comentó que la acción se llevó a cabo luego de recibir la instrucción del titular de la Sego ya que no hay mesa de diálogo con los estudiantes y al estar afectando a la ciudadanía se decidió retirarlos.

Dijo que más tarde tratarán de recuperar el urbano que fue secuestrado para que los estudiantes huyeran del lugar.

Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. Elementos de la Policía Estatal desalojaron el bloqueo que estudiantes normalistas mantenían sobre la calle Independencia y Tinoco y Palacios de la capital oaxaqueña.