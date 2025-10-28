Huracán Melissa, la ‘tormenta del siglo’, toca tierra en Jamaica (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. El huracán Melissa tocó tierra en el suroeste de Jamaica, cerca de New Hope, como un ciclón de categoría 5 con vientos sostenidos de 295 km/h (185 mph) y una presión central estimada de 892 mb, uno de los aterrizajes más potentes registrados en el Atlántico.

Las autoridades y el Centro Nacional de Huracanes advirtieron que se trata de una situación “extremadamente peligrosa y potencialmente mortal”, con marejada ciclónica de entre 2.75 y 4 metros (9-13 pies) en la costa sur, deslizamientos de tierra y cortes generalizados de energía mientras el ojo cruza la isla de sur a norte.

El ciclón —calificado por expertos como el más potente que ha amenazado la isla desde que comenzaron los registros hace 174 años— provocó deslizamientos, caída de árboles y cortes de energía extensos, en tanto las autoridades advirtieron que la evaluación de daños será lenta. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) describió a Melissa como un evento sin precedentes en la memoria reciente de la isla.

“Para Jamaica, será la tormenta del siglo, seguro”, dijo Anne-Claire Fontan, especialista en ciclones tropicales de la OMM, quien anticipó “daños catastróficos” conforme el sistema cruce la isla.

El segundo huracán más podeoroso registrado

Este huracán de categoría 5, la máxima en la escala de Saffir-Simpson, va camino de ser el más poderoso en alcanzar jamás Jamaica y es el segundo de mayor fuerza registrado en toda la historia por el Centro Nacional de Huracanes, cuya intensidad está tan solo por debajo del Huracán del ‘Día del Trabajo’ en 1935.

Existe el temor de que Melissa provoque una devastación comparable a la de huracanes históricos, como María en 2017 o Katrina en 2005, que dejaron huellas imborrables en Puerto Rico y en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans.

Horas antes, el NHC y reportes de prensa estimaban que el aterrizaje del ojo era inminente —“dentro de las próximas horas”— con trayectoria diagonal desde la parroquia de St. Elizabeth, en el sur, hacia St. Ann, en la costa norte.

El primer ministro Andrew Holness afirmó que el Gobierno había agotado las medidas preventivas y pidió enfocarse en la fase posterior. “No hay infraestructura en la región que pueda resistir una categoría 5”, dijo. “La pregunta ahora es la velocidad de la recuperación. Ese es el desafío”.

Las proyecciones del NHC estiman de 38 a 76 centímetros (15 a 30 pulgadas) de lluvia en partes de Jamaica (hasta 40 pulgadas / 100 centímetros en puntos aislados), con “inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos”, además de una marea de tormenta de hasta 13 pies (casi 4 metros) a lo largo de la costa sur de la isla.

“Lo superaremos juntos”, dijo Evan Thompson, director principal del servicio meteorológico jamaicano, en un llamado a la población a permanecer en refugios y a no transitar durante el paso del ciclón.

Con el incremento del oleaje y la posibilidad de inundación en hospitales cercanos al litoral, el ministro de Salud, Christopher Tufton, informó el traslado preventivo de pacientes. “Se reubicó a algunos pacientes del primer al segundo piso y esperamos que sea suficiente ante cualquier marea de tormenta”, declaró.

Impacto regional y evacuaciones

Las autoridades vincularon a Melissa con siete fallecimientos en el Caribe —tres en Jamaica, tres en Haití y uno en República Dominicana— y mantienen advertencias para Cuba oriental, donde se pronostican de 25 a 50 centímetros (10 a 20 pulgadas) de lluvia, con hasta 25 en zonas puntuales y una marejada significativa. El gobierno cubano dijo que evacúa más de 600 mil personas en provincias orientales, incluyendo Santiago de Cuba.

La OMM advirtió que 1.5 millones de personas podrían resultar afectadas en Jamaica, mientras agencias humanitarias preparan suministros para la fase de respuesta. “Habrá un impacto masivo”, señaló Necephor Mghendi, de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en Ginebra. Reuters

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió alertas de viaje por desastre natural para Jamaica, Cuba, Haití y Bahamas, instando a ciudadanos estadunidenses a salir mientras los vuelos sigan disponibles o a prepararse para resguardarse. En paralelo, la NOAA confirmó que un avión “Hurricane Hunters” abortó una misión el lunes tras experimentar turbulencia severa en el cuadrante suroeste del ojo.

Temor y preparación a nivel comunitario

Pese a las órdenes de evacuación para zonas inundables, muchas familias optaron por refugio en sitio, de acuerdo con grupos de ayuda. “Muchos nunca han vivido algo así, y la incertidumbre asusta”, dijo Colin Bogle, asesor de Mercy Corps, radicado cerca de Kingston a la agencia AP. “Hay un temor profundo a perder viviendas y medios de vida, a lesiones y al desplazamiento”.

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Matthew Samuda, pidió racionalizar el uso de agua y anunció el despliegue de más de 50 generadores después del paso del huracán. “Cada gota contará”, afirmó.

Los pronósticos indican que, tras cruzar Jamaica, Melissa podría ubicarse sobre el sudeste de Cuba el miércoles como huracán mayor y avanzar hacia el sureste o centro de Bahamas más tarde ese día. Permanecen vigentes avisos de huracán y tormenta tropical para múltiples territorios del Caribe occidental.

