Policía Municipal detiene a una persona presuntamente relacionada con cristalazos en la ciudad (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de octubre. Personal de la Secretaría de Seguridad Vecinal efectuó la detención de una persona a quien sorprendieron en posesión de varias herramientas utilizadas para cometer robos en su modalidad de cristalazo.

El miércoles a las 21:15 horas, elementos de la Dirección de Proximidad Social adscritos a la Unidad de Investigación aplicaban un operativo de prevención, disuasión y vigilancia en el centro de la ciudad.

Al circular en la Avenida Juárez y Margarita Maza, notaron la actitud evasiva de un sujeto, ya que, al observarlos trató de ocultarse entre los vehículos estacionados.

Debido a ello, lo abordaron y aceptó la inspección precautoria a su persona, hallando en su poder tres piezas metálicas, las que presuntamente utiliza para dañar los vehículos y sustraer objetos de valor.

Además, le hallaron un pequeño bote de plástico en cuyo interior guardaba una sustancia granulada, color blanco, con características similares a la droga conocida como cristal, así como una licencia para conducir a nombre de otra persona.

Debido a ello fue detenido y dijo llamarse Osvaldo M. L., de 22 años de edad, mismo que fue consignado a la autoridad ministerial como presunto responsable de delitos contra la salud.

De acuerdo con la Unidad de Análisis, de esta Secretaría, el detenido cuenta con tres ingresos a los separos municipales: en el 2019, por portación de arma de fuego; en el 2022, por el delito de violencia familiar y a mediados del mes de mayo de este año, por una falta cívica.

Con estas acciones, el Municipio de Oaxaca de Juárez garantiza la seguridad de las vecinas y vecinos de la capital del estado.

