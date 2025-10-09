Andy López Beltrán adquiere una obra de Yayoi Kusama por 30 mil dólares (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de octubre. En plena recta final del sexenio de su padre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán adquirió una pieza original de la reconocida artista japonesa Yayoi Kusama por un valor de 30 mil dólares.

De acuerdo con registros de importaciones consultados por Latinus, el hijo del mandatario importó la obra desde Japón el 15 de marzo de 2024, a través de la galería Manabia Fine Arts, ubicada en Tokio. La pieza, una pintura hecha a mano con un peso de 12.5 kilos, fue enviada directamente al departamento de Copilco que Andy López heredó de su padre.

Papelito habla: Andy López Beltrán derrochó casi 200 mil pesos en Japón, según facturas filtradas

¿Quién es Yayoi Kusama?

Yayoi Kusama es una de las artistas contemporáneas más importantes del mundo, conocida por su estilo vanguardista y sus instalaciones de puntos infinitos. Sus obras forman parte de las colecciones del Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York y el Tate Modern de Londres, entre otros espacios de prestigio internacional.

Kusama nació en 1929 en Matsumoto, Japón. Comenzó a pintar de niña para expresar alucinaciones y escapar la dinámica familiar marcada por el maltrato y el abandono. En la Escuela de Arte y Artesanías de Kyoto, estudió Nihonga, un estilo formal tradicional de pintura japonés. Se mudó a Nueva York en 1958, inspirada por el surgimiento del expresionismo abstracto y una carta de Georgia O’Keeffe.

