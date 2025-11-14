Policía Municipal detiene a una persona por el presunto delito de tentativa de robo y daños (16:00 h)

Oaxaca de Juárez , 14 de noviembre. Personal de la Secretaría de Seguridad Vecinal efectuó la detención de una persona al ser señalada como presunta responsable de los delitos de robo en grado de tentativa y daños.

La intervención de elementos de la Dirección de Proximidad Social ocurrió en la calle Rayón del barrio Trinidad de las Huertas.

El C-5 reportó que en dicho lugar, tenían a una persona retenida, por lo cual se presentaron al sitio donde un joven de 18 años les pidió apoyo y señaló al sujeto retenido, como el mismo que momentos antes intentó robar su motocicleta marca Vento tipo GT-250, color azul, con placas de Oaxaca.

Precisó que al estar en una miscelánea, escuchó un ruido y al salir, observó a un sujeto que empujaba la unidad de motor con la intervención de llevarsela del lugar, por lo cual le dio alcance unos 5 metros adelante y lo retuvo con la ayuda de sus vecinos.

Ante el señalamiento directo, los elementos procedieron a la detención de quien dijo llamarse D. P. P., de 35 años de edad, así como al inspeccionar la motocicleta, notaron que presentaba daños en el switch de encendido, así como espejos, tapas y un posapié.

El detenido fue consignado a la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.

