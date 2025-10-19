Policía Municipal detiene a una persona por el presunto delito de robo con violencia (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de octubre . La rápida respuesta del personal de la Secretaría de Seguridad Vecinal al atender un reporte de robo con violencia llevó a la detención del presunto responsable, a quien le fue asegurada un arma de fuego tipo réplica y el dinero producto del robo.

Al cumplir con la encomienda del presidente Ray Chagoya de velar por el patrimonio de las vecinas y vecinos de Oaxaca de Juárez, elementos de la Dirección de Proximidad Social adscritos a la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) realizaban patrullajes de prevención en la agencia San Juan Chapultepec.

En ese momento, el C-4 los alertó sobre un robo con violencia a la tienda Oxxo ubicada en la parte baja de la colonia Santa Anita, de dicha agencia, aportando las características del sujeto.

Al acercarse al lugar, los elementos de la UMAR observaron a un sujeto que corría en la avenida Ferrocarril, con dirección a Santa Cruz Xoxocotlán, por lo cual lo abordaron y solicitaron una inspección precautoria.

Fue así como descubrieron que en la cintura, del lado derecho, debajo del pantalón, portaba una pistola de plástico color gris, así como en la bolsa delantera derecha le hallaron varios billetes, que dieron un total de 1 mil 130 pesos.

Hasta ese lugar arribó la empleada de la tienda afectada, quien identificó al sujeto como el mismo que la amagó con el arma y se apoderó del efectivo de las dos cajas, un total de 1 mil 130 pesos.

Ante el señalamiento directo, procedieron a la detención de quien dijo llamarse Brayan M. C. C., de 19 años de edad, quien fue consignado a la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.

La Unidad de Análisis, de esta Secretaría, reveló que el sujeto fue detenido apenas el 9 de este mes, por el presunto delito de robo; mientras que, el apoderado legal de la tienda, indicó que el sujeto estaría relacionado con al menos 10 robos con violencia en esos establecimientos, cuyos hechos fueron grabados por las cámaras de seguridad.

Con estas acciones, el municipio de Oaxaca de Juárez garantiza la seguridad de las vecinas y vecinos de la capital.

