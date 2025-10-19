Dejan a libertad a mujer que entregó llaves para robo de camioneta (15:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 19 de octubre. Elizet Yuleni V. M., quien trabajaba como empleada doméstica en una vivienda de la agencia Santa Rosa Caxtlahuaca, fue puesta en libertad luego de obtener un amparo, tras ser señalada como cómplice en el robo de una camioneta ocurrido el pasado 10 de octubre.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer presuntamente entregó a un grupo de sujetos las llaves de una camioneta Nissan tipo estaquitas, color blanco con redilas de madera del mismo tono y placas LTV-705-C.

El robo ocurrió alrededor de las 12:00 horas, cuando los implicados se apoderaron del vehículo y huyeron con rumbo desconocido.

El propietario, al percatarse del hecho, solicitó apoyo a través de redes sociales y presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades. Tras las indagatorias, se determinó que Elizet Yuleni, vecina de San Sebastián Tecomaxtlahuaca, habría participado en la planeación del robo.

Días después, la unidad fue localizada abandonada y parcialmente desvalijada sobre la carretera que conduce a la comunidad de Santiago Petlacala, perteneciente al municipio de Coicoyán de la Flores.

A pesar de las pruebas que la señalan como cómplice, la mujer obtuvo su libertad mediante un amparo, bajo el argumento de que el delito no fue considerado grave y que el vehículo fue recuperado. Asimismo, se negó a cubrir los gastos de reparación de la unidad.

