La biografía de Joaquín Sabina llega en formato cómic, ¿cuánto cuesta y dónde comprarlo en México? (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de octubre. Convertir la vida de Joaquín Sabina en una novela gráfica parecía una tarea imposible, pero los guionistas Kike Babas y Kike Turrón, conocidos como los Kikes, lo lograron. El resultado es “Joaquín Sabina. Pasión y Vida”, publicado por Bao Bilbao Ediciones, un homenaje visual y narrativo al artista jienense que agotó su primera edición antes de llegar oficialmente a librerías.

Este proyecto, que combina música, humor y un retrato sincero del poeta urbano, reúne a doce ilustradores que dibujan los años más intensos del cantautor, desde su nacimiento hasta 1995, cuando lanzó el álbum Yo, mi, me, contigo. “Sabina tiene una vida que parece salida de un cómic”, explicaron los autores a la agencia de noticias EFE, convencidos de que pocas figuras representan mejor la fusión entre arte y vida.

¿Qué convierte a Joaquín Sabina en un personaje digno de cómic?

Los Kikes aseguran que Sabina es un personaje de cómic por naturaleza, un artista con una vida tan desbordante como su obra. “Siempre hemos admirado cómo en los países anglosajones se homenajea la cultura popular: Bob Dylan tiene cátedras universitarias y existen cómics sobre The Doors o Janis Joplin. En España faltaba algo así”, comentó Babas a EFE.

Tras escribir biografías sobre figuras como Manu Chao, Los Rodríguez o Rosendo, los Kikes decidieron explorar el formato gráfico con Fito Cabrales, el humorista Gran Wyoming y ahora con Joaquín Sabina. “Elegimos a quienes nos gustan, pero también a quienes llenan plazas. Y Sabina tiene ese magnetismo: es puro personaje”, añade Turrón.

El proceso no fue improvisado. Pidieron permiso directamente a Sabina, quien aceptó con una sola condición: “Sí al cómic, pero no me molestéis”. El músico estaba concentrado en su gira de despedida y no quería repetir historias que ya había contado decenas de veces.

¿Cómo lograron los autores retratar su historia sin entrevistarlo?

Lejos de ser un obstáculo, la ausencia del propio Sabina se convirtió en un impulso creativo. Los Kikes bucearon entre los 17 libros escritos sobre su vida, entrevistas antiguas y material de archivo. “No hacía falta que nos lo contara de nuevo; su vida ya está documentada en cada verso”, dicen.

Un año de trabajo bastó para condensar su historia en guion. El resultado mezcla realidad y ficción: un recorrido que pasa por Úbeda, Madrid, y los bares donde nacieron sus canciones, con guiños a personajes reales, como la mujer que inspiró “Juana la Loca”. En el epílogo, Sabina mismo envió un mensaje de voz: “Queridos Kikes, felicidades”, aprobando el resultado con su voz ronca y celebrando el homenaje.

¿Qué secretos y momentos inéditos revela la novela gráfica?

Entre las páginas del cómic, aparecen episodios poco conocidos. Algunos lectores descubrieron, por ejemplo, que el joven Sabina lanzó un cóctel molotov en su juventud o que sus canciones esconden pasajes biográficos más directos de lo que parecía.

Los Kikes destacan especialmente el capítulo dedicado a su éxito en Latinoamérica. “Un hombre tan andaluz y tan madrileño conquistó América con palabras. La patria es un idioma, y Sabina es su mejor ciudadano”, resume Babas.

Con la publicación de Joaquín Sabina. Pasión y Vida, los autores cierran un ciclo que une literatura, cómic y música, justo cuando el artista se despide de los grandes escenarios.

¿Cuánto cuesta y dónde comprar el cómic de Joaquín Sabina en México?

El primer volumen, titulado “Joaquín Sabina. Pasión y Vida (Vol. 1)”, está disponible por 35 euros (IVA incluido) e incluye una camiseta de regalo y ocho postales exclusivas de edición limitada. No contempla gastos de envío.

Puede adquirirse directamente a través de la página oficial de Bao Bilbao Ediciones, en el siguiente enlace: editorial.baobilbao.com/producto/joaquin-sabina-pasion-y-vida/

