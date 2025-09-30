Fiscalía de Oaxaca ejecuta orden de aprehensión por abuso sexual ocurrido a bordo de un taxi, en Ejutla de Crespo (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de septiembre. Como parte de la estrategia de cero tolerancia a delitos contra la mujer por razón de género, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino identificado como M.R.C.M., por el delito de abuso sexual agravado, cometido en la región de los Valles Centrales.

De acuerdo con el expediente penal del caso, la agresión sexual en agravio de la víctima, ocurrió el 06 de noviembre de 2024, cuando la víctima abordó un taxi.

La investigación revela que, el conductor del vehículo se desvió de ruta, llevando a la víctima a la orilla del río Atoyac, ubicado en la población de Santa Cruz Nexila, perteneciente al municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, donde agredió a la víctima.

Cuando la Fiscalía de Oaxaca recibió la denuncia correspondiente, inició las investigaciones a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales y derivado de los resultados se obtuvo una orden de aprehensión, la cual se le dio cumplimiento con un operativo encabezado por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) que logró la detención de M.R.C.M., quien fue puesto a disposición de la autoridad competente que lo requirió.

La Fiscalía del estado de Oaxaca refrenda su compromiso de brindar una atención integral y efectiva a las víctimas, especialmente cuando se trata de delitos cometidos en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

