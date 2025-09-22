Policía Municipal detiene a presuntos responsables de robos en San Martín Mexicapam (17:45 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de septiembre. La oportuna intervención de policías de Oaxaca de Juárez, encargadas de la seguridad y vigilancia en las inmediaciones de la agencia de San Martín Mexicápam, llevó a la detención de dos personas presuntamente vinculadas con varios robos en distintos puntos de la ciudad.

El domingo, a las 22:40 horas, el conductor de una camioneta pidió apoyo a elementos policiales y señaló a dos sujetos que viajaban en una motocicleta, como los mismos que le impedían el paso e insultaban al circular en la avenida Montoya.

Ante el señalamiento, los policías abordaron a las dos personas, quienes en todo momento se comportaron de manera agresiva e insultaban a los elementos, así como se negaban a la inspección precautoria.

En ese momento, el conductor de la motocicleta tomó un desarmador con el cual intentó lesionar a uno de los policías, por lo cual fue controlado, al igual que su acompañante.

Al dar seguimiento al hecho, fue posible identificar a la motocicleta, como el vehículo utilizado en robos a transeúntes en distintos puntos de la capital, cuyos videos fueron difundidos en las redes sociales.

Durante la inspección, a uno de ellos le fue asegurado un machete, el cual ocultaba debajo del pantalón en la pierna derecha.

Los detenidos dijeron llamarse Alexis A. H. A., de 33 años de edad y Marco A. R. R., de 22 años de edad, así como también aseguraron la motocicleta marca Italika color negro con azul, sin placas de circulación.

Las personas y lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado como presuntos responsables del delito de resistencia de particulares.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Vecinal garantiza la seguridad de las vecinas y vecinos de Oaxaca de Juárez.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir