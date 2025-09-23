Diputado César Mateos propone reforma para que verificación vehicular en Oaxaca sea anual (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de septiembre. El diputado local de Morena, César Mateos Benítez, presentó una iniciativa para reformar el artículo 140 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca, con el propósito de que la verificación vehicular obligatoria para automóviles particulares se realice únicamente una vez al año.

El legislador explicó que la propuesta responde a las condiciones regionales de Oaxaca, donde muchas familias que habitan en comunidades rurales y alejadas enfrentan altos costos de transporte, pérdida de jornadas laborales y complicaciones logísticas al trasladarse dos veces al año a los centros de verificación.

“Esta reforma busca equilibrar la protección al medio ambiente con la justicia social, evitando imponer cargas desproporcionadas a las familias oaxaqueñas”, señaló.

Mateos Benítez subrayó que la medida distingue entre los vehículos de uso intensivo —como el transporte público y de carga—, que seguirán obligados a verificarse cada seis meses, y los automóviles particulares de uso familiar, que podrán hacerlo una vez al año.

El diputado enfatizó que la propuesta no implica un impacto presupuestal adicional, ya que el Estado puede mantener la suficiencia de recursos con una ligera actualización del derecho, mientras que los costos disminuyen tanto para las y los ciudadanos como para el propio gobierno.

“Se trata de una reforma de justicia ambiental y social, que atiende una doble exigencia: proteger nuestro entorno y garantizar que las obligaciones ambientales no afecten de manera injusta a las familias”, concluyó.

