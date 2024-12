Planilla Rosa llama en unidad defender derechos ganados por años de lucha, “el que traiciona una vez, traiciona dos veces”, dice (16:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 6 de diciembre. Con el firme compromiso de luchar, defender y velar por los intereses de la base trabajadora, el aspirante a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), Rodolfo Cabrera Zárate hizo un llamado a sus compañeros a reflexionar su voto el próximo 10 de diciembre para mantener sus derechos adquiridos por años de lucha y trabajo.

Conocedores de las carencias y necesidades que tienen los trabajadores en cada una de las dependencias, los integrantes de la planilla Rosa con el eslogan Unidad Sindical, los ha motivado a luchar y a seguir trabajando por los compañeros para revertir esta situación.

Acompañado de la aspirante a la Secretaría de Finanzas del STPEIDCEO, Patricia Alonso Cabrera, el candidato a la Secretaría General expresó que entre sus propuestas de trabajo como dirigente es llevar a cabo mensualmente una asamblea de delegados para darle legalidad con la que actualmente no cuenta ante la JAESPO; de igual manera, realizar trabajos para modificar los estatutos ya que en los estatutos, la máxima autoridad es la asamblea.

Patricia Alonso Cabrera, por su parte, anunció que como líderes de los más de 14 mil trabajadores de base del Gobierno del Estado, su compromiso será luchar, pero sobre todo defender a la base trabajadora “porque si nosotros no defendemos lo que hasta ahora hemos conseguido a lo largo de la historia que ha costado demasiado esfuerzo, demasiado dedicación, estamos en riesgo de que estas estos beneficios pues se pierdan”.

Dijo que su cartera dentro del Sindicato el compromiso es el trabajo con transparencia total, para que de esta manera, “todos los trabajadores conozcan los recursos que nuestro sindicato tiene a dónde van las cuotas que nosotros aportamos de manera quincenal y que éstas sean utilizadas pues de la manera más eficiente”.

Se implementarán reportes financieros constantes y claro sobre todo para que estén a disposición de nuestros compañeros, asimismo, dijo, la secretaría de Finanzas buscará optimizar estos recursos para que estos ingresos sean reutilizados en las necesidades de los trabajadores sindicalizados.

Además, para la salud de los compañeros se contribuirá al mejoramiento de los consultorios psicológicos y de los consultorios dentales, lo mismo que el CENDI Guadalupe Hinojosa crear condiciones para que este servicio se amplíe cada vez a más en beneficio de los trabajadores, “sobre todo esta Planilla Rosa, en general lo que busca es defender nuestros derechos laborales esos derechos que como ya lo mencionaba se han conseguido a lo largo de la historia con mucho esfuerzo con mucha dedicación de los líderes que nos han antecedido entonces este momento es crucial para todos nosotros, este proceso electoral que estamos por culminar pues lo debemos de culminar de una mejor manera, hay que analizar bien nuestro voto pero sobre todo hay que tener plena conciencia de que es momento de defender nuestra autonomía sindical que nos caracteriza”, expresó.

En tanto, Cabrera Zárate, hizo un llamado a continuar unido como un sindicato autónomo, “en el que no permitamos la injerencia de actores políticos que vengan a crear una desestabilización dentro de nuestro sindicato, es tiempo también de que defendamos la identidad que como trabajadores sindicalizados tenemos no podemos permitir que esos actores externos ajenos a nuestro sindicato pues denote esa identidad que tenemos como sindicalizados que somos trabajadores, eso precisamente trabajadores que hacemos un trabajo pues que lamentablemente el día de hoy no se le ha dado el valor”.

Manifestó que una vez que con el voto de toda la base trabajadora logren el triunfo, implementarán mecanismos para que las condiciones laborales de sus compañeros sean cada vez mejores, “necesitamos que se nos otorgue pues más trabajo para que no haya pretextos para que diga que somos lo que no somos, al contrario, somos gente de trabajo”.

Lamentó que desafortunadamente que derivado de la nueva actualización que se hizo del padrón de socios ante la Junta “muchos de nuestros de nuestros compañeros no van a poder y ejercer su derecho al voto, pero lo más triste es que como sindicalizados no gozan de los beneficios que por derecho les corresponden”.

El aspirante a dirigir el segundo sindicato más fuerte en el estado, luego de la Sección XXII, indicó que como integrantes de la Planilla Rosa, solo los mueve el afán de velar por los intereses de los trabajadores, no cuentan con padrinos y que no hay ningún actor político detrás de ellos, como se dice de sus competidores, al cual se integró uno que era afín a ellos, señalado de traición a sus compañeros de base, “el que traiciona, traiciona 2 veces que no se nos olvide eso, nosotros estamos comprometidos con la base trabajadora, nosotros no tenemos padrinos o actores políticos que estén detrás de nosotros, detrás de nosotros está la base trabajadora y por eso vamos a luchar y defender sus derechos”.

Para la planilla Rosa, la traición es una falta de compromiso, un compromiso hacia la base trabajadora, porque con ellos, con nosotros, la base, pues no se juega no no podemos estar confundiéndonos, la traición es una falta de compromiso y una falta de seriedad en el trabajo que desarrollamos, “aquí, nosotros somos una planilla de principios y valores que al final de cuentas nuestra lealtad es con la base trabajadora, nosotros por eso vamos a trabajar junto con ellos para defender nuestros derechos, por ahí estarán trabajando de otro lado y tendrán sus convicciones pero nosotros eso sí nuestra convicción es trabajar por los derechos de los trabajadores”.

Subrayó que como sindicato no permitirán el retroceso, por lo que no permitirán de ninguna manera que los logros que han obtenido se los arrebaten, como lo dijo el gobernador Salomón Jara Cruz en ci conferencia mañanera, que podrían ya no recibir medallas de oro y plata los trabajadores que han laborado por más de 25 y 30 años, “como sindicato debemos de estar muy unidos para defender todos los derechos ya logrados, son batallas de compañeros, son logros que se han vendido trabajando que son convenios tanto con sindicato con gobierno, eso tenemos que defender, nosotros no vamos a permitir que se pierdan esos derechos ya adquiridos, nosotros a partir de los derechos que ya tenemos y los logros que ya se han conseguido a partir de esos derechos vamos a lograr o buscar más, pero no vamos ni un paso atrás, no dejaremos que se pierdan las medallas, vestuarios no porque eso ya se firmó, se tienen convenios se tiene minutas, entonces nosotros como trabajadores no vamos a permitir eso”.

Manifestó que confían que la elección sea de manera correcta, y que no estarán vigilantes de que manos extrañas al gremio traten de involucrarse “desgraciadamente muchos compañeros que cuentan aún con su afiliación de solicitud para adherirse al sindicato pues no se les dio la toma de nota, desgraciadamente, ellos no van a poder salir a votar en esta en esta ocasión, nosotros nos tenemos que mantener como sindicato libre, autónomo, vigilante no solamente ser socios activos de un sindicato sino volvernos un sindicalista, luchar por defender nuestros derechos:

De su lado, la Patricia Alonso, ofreció a los trabajadores, que esta planilla Rosa tendrá el firme compromiso de ser un sindicato de trabajadores y no un sindicato patronal, es por ello que los invitó a realizar su voto el próximo martes 10 de diciembre en conciencia y en defensa de sus derechos laborales.

“es primordial si nosotros como trabajadores y como Comité no estamos unidos y no no caminamos juntos, llámese dependencia de trabajadores que están aquí en el centro y en las regiones este trabajo no es posible, definitivamente nosotros trabajaremos de la mano con ellos para que se sientan arropados para este sindicato, será un Sindicato de puertas abiertas, un comité de puertas abiertas y como ya lo hemos mencionado un comité de corazón abierto siempre dispuestos a escuchar y sobre todo a resolver la problemática que puede existir en cada una de las áreas”.

Como aseveró que como planilla Rosa los diferencía con la competencia es que cuentan con el apoyo de la base trabajadora, que son trabajadores defendiendo y luchando para trabajadores “aquí no hay agentes externos, actores políticos, quienes nos respalda es precisamente la base trabajadora y es por ellos, por nosotros porque también, obviamente nosotros somos base que estamos dispuestos a defendernos todos juntos, es momento de demostrar una unidad sindical pero sobre todo es momento de defender la identidad que tenemos como trabajadores sindicalizados esto es bien importante porque no podemos permitir también que se nos denoste como trabajadores de base los trabajadores sindicalizados somos personas de trabajo con capacidad con compromiso con disciplina”.

Durante la entrevista solo se encontraban ello dos, dijo que se debe a que por la premura y el corto tiempo de la campaña, los demás integrantes se encontraban en otras dependencias y al interior del estado realizando la campaña, sin embargo el compromiso es de toda la planilla, “los demás compañeros están visitando las diferentes áreas en este momento están en las regiones de nuestro estado porque son parte fundamental de este sindicato, tengan la certeza de que los 9 que conformamos la planilla Rosa somos gente de trabajo, gente preparada, gente que por ejemplo en el caso de blanquita que contiende para la Secretaría de Escalafón pero es una persona comprometida más de 30 años de servicios y así puedo comentar de cada uno de nosotros pero somos gente con experiencia, gente con disciplina, con dedicación, con esfuerzo y sobre todo con mucha dedicación y compromiso para la base”.

Integran la planilla para Secretario General, Rodolfo Cabrera Zarate; Secretario de Actas y Acuerdos, Antonio Lazo Ramos Secretario de Asuntos Culturales y Deportivos, Felipe de Jesús Díaz Aragón; Secretaria de Escalafón, Blanca Flor Santibánez Bohórquez; Secretaria de Finanzas, Patricia Alonso Cabrera; Secretaria de Previsión Social, Nieves Ortiz Pérez; Secretaria del Interior, Areli Hernández Enríquez; Secretaria de Organización y Propaganda, Martha Estela López Meixueiro; Secretaria de Trabajo y Conflictos, Isabel Antonio Canseco

