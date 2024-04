Planea Xóchitl Gálvez atender 100% de llamadas de emergencia de mujeres violentadas (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de abril. La candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que su proyecto de país contempla una estrategia para atender el 100 por ciento de las llamadas de emergencia que hagan al 911 las mujeres violentadas.

En un encuentro con mujeres en Naucalpan de Juárez, Estado de México, la ingeniera propuso que en todos los municipios del país exista un equipo de expertos que atiendan las llamadas, visiten la casa de la agraviada y que además le den seguimiento al caso.

“Este proyecto hará en primer lugar una cosa: se va a atender el 100 de las llamadas de emergencia, pero no solamente se va a tomar la llamada, no. A través de los alcaldes vamos a tener en los 2 mil 400 municipios del país un equipo conformado por psicólogas, trabajadoras sociales, médicas legistas que vayan a esa casa, que visiten a esa mujer, que en un momento de valentía marcó al 911 y dijo que era víctima de violencia y de ahí, aunque nos diga ella que no, que todo está bien, hay que darle seguimiento, hay que estar pendiente porque la mayoría de mujeres que sufren feminicidio avisaron”, dijo en el acto que se realizó en la Casa Club Bosque Real.

Agregó que para su gobierno la seguridad de las mujeres será un tema fundamental que no dejará de lado, como lo hace el Gobierno Federal. “Quien se meta con una de ustedes se va a meter conmigo. Tengan la certeza que esta próxima Presidenta las va a cuidar”.

Explicó que a las mujeres que sufren violencia intrafamiliar también se les entregará la tarjeta La Mexicana, con la que se dará un apoyo económico, ayuda psicológica y un refugio a las féminas violentadas.

En otro tema, enfatizó que creará un Sistema Nacional de Cuidados para que las mujeres puedan salir a trabajar sin preocuparse por los adultos mayores o si tienen hijos con discapacidad.

Además, regresarán las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles que quitó el Gobierno Federal y eran un apoyo para las madres trabajadoras en todo el país.

Gálvez Ruiz comentó que sueña con un México donde las mujeres dejen una vida de violencia, tengan independencia económica, créditos, capacitación y tranquilidad en sus familias.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir