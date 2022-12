¿Piso parejo? ¿Y eso qué es?: Francisco Garfias (09:05 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de diciembre. Otra vez el presidente López Obrador ignoró a Ricardo Monreal al referirse a los “prospectos” de Morena para la presidencia de la República. Como si el senador no hubiese expresado que quiere ser el candidato presidencial de su partido para el 2024.

Está claro que por la cabeza el tabasqueño sólo pasan las corcholatas que el mismo destapó Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, y Adán Augusto López Hernández.

¿Piso parejo? ¿Y eso qué es?

“Me ha gustado –dijo AMLO en la mañanera—que en el caso de las expresiones que se están escuchando sobre los distintos prospectos a la Presidencia de la República, hay mucha gente que dice:

‘Yo estoy con Claudia, pero si gana Marcelo voy a votar por Marcelo’, o ‘yo estoy por Marcelo, pero si gana Claudia voy a votar por Claudia’, o ‘yo estoy por Adán, pero si gana Claudia estoy con Claudia’ o ‘estoy con Marcelo, pero si gana Adán estoy por Adán, porque lo más importante es el proyecto’.

Y luego, sin mencionarlo por su nombre, pareció referirse al coordinador de los senadores de Morena, que está que se va, que se va, pero no se ha ido.

Apuntó AMLO: “Para tomar una decisión de ruptura se necesita una causa, no se puede ser rebelde sin causa. Y si no hay elementos, sino nada más es porque yo quería y yo soy muy importante, y como no me tomaron en cuenta, pues me voy, además me están tirando un lazo los del bloque conservador…

“Yo les diría a los que podrían tomar ese camino, que tengan cuidado porque ¿qué les pueden asegurar los del bloque conservador, si ahí hay anarquía política? No tienen ni programa, ni dirigentes; bueno, no tienen lo mero principal: no tienen pueblo”, puntualizó.

***

Monreal ya no tiene espacio para la indefinición o el cálculo. Esos titubeos lo han dejado mal parado con Dios y con el Diablo.

El reclamo de que se defina ya lo hizo también el empresario y activista, Claudio X. González, en rueda de prensa ofrecida ayer en el Senado.

“Es un reclamo puntual para quienes quieren quedar bien con los dos bandos. En mi opinión no están haciendo más que quedar mal con los dos. Por lo menos, y eso lo dejo muy claro, con el bando ciudadano”, dijo Claudio.

Sobre ese comentario, formulado también la víspera por el senador Germán Martínez, Monreal dijo que el ya está definido:

“Estoy del lado de la Constitución, estoy del lado de la Ley, de la Justicia. Me conduzco con principios y los valores de la democracia. Así es qué ni cantos de las sirenas , ni amenazas de nadie.

Hoy lo veremos en la votación.

***

Claudio X formaba parte de una manifestación rosa que llegó hasta el Senado para solicitar que se frenara el “Plan B” de López Obrador, que asfixia económicamente al INE y al TEPJF; amenaza con dejar sin trabajo a alrededor de 1,500 personas, y pone en riesgo la democracia.

Los dictámenes que integran ese “Plan B” se iban a llevar al pleno ayer para su discusión y votación. Pero hay problemas con los aliados de la chiquillada oficial.

PVEM y PT pretenden que se vuelva a insertar en el Plan la llamada “Cláusula de la Vida Eterna” que establece que si un partido pequeño no tiene el porcentaje de votos necesario para mantener el registro, sus aliados podrán transferirlos vía un convenio.

La SCJN declaró inconstitucional esa cláusula hace 14 años, pero nos enteramos que Manuel Velasco, coordinador de los senadores del PVEM, negociaba ayer en la Secretaría de Gobernación una salida satisfactoria para La Chiquillada.

***

Eran cientos los manifestantes que se plantaron frente al Senado. Se encontraron con vallas, granaderos que no son granaderos, escudos y garrotes. Les impedían el paso por Insurgentes, por Reforma, por Madrid, por Paris. Todo el perímetro cubierto, para no dejarlos pasar a la “casa del pueblo”.

Senadores del PAN, al ver que no podían ingresar, salieron al encuentro de los manifestantes, que no cesaban de gritar la consigna que tanto molesta en Palacio :“¡ El INE no se toca!”·

Julen Rementería y Xóchitl Gálvez, se aplicaron para retirar vallas y fierros a mano limpia, en las narices mismas de los granaderos. Kenia López advirtió que si no dejaban pasar a los manifestantes, ella tampoco entraría.

Pasó al recinto una comisión de la organización Unidos, encabezada por el empresario Claudio X. González, uno de los villanos favoritos de las mañaneras y de los debates parlamentarios.

No hay orador de Morena y aliados que no afirme que Claudio X. es el jefe de la coalición opositora. Aprovechamos para preguntarle si él encabeza realmente esa coalición y si trae agenda presidencial.

“Este movimiento es ciudadano. Allí es donde yo me trato de involucrar para ayudar a mi país en todo lo que puedo: educación, estado de derecho, y ahora en defensa de la democracia. Esa es mi trinchera. En la ciudadanía no hay jefes. Todo parejos, todos hombro con hombro”.

–¿ Tiene agenda personal para el 24?—insistimos.

–No, no… Tengo una agenda país. Ni PRI NI PAN, ni PRD, ni MC. Mi partido se llama México—repuso.

***

Lamento la muerte de Miguel Barbosa, gobernador de Puebla. Mi pésame a su esposa Rosario y a su familia.

FIN

