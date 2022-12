El Zumbido del Moscardón: Perro que come manteca… : Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de diciembre. Murió Miguel Barbosa Gobernador de Puebla en funciones. Como buen fifí, no murió en el IMSS o ISSSTE o INSABI, murió en uno de los hospitales más caros y exclusivos de México, en el Ángeles del Pedregal, murió en el mismo mes en que falleció la ex gobernadora Martha Érika en aquel helicopterazo. No cabe duda que la justicia divina, existe.

Decía María mi madre “perro que come manteca, aunque le quemen el hocico”, eso pasa con los corruptos de la cuatroté que actúan sin ningún pudor político, como si los mexicanos no tuviéramos manera de enterarnos de sus cochinadas.

Lo hicieron antes y lo aprendieron bien, por eso siguen robándose escandalosamente el erario de los mexicanos, mientras millones de empleos se han perdido, la inflación acumulada está en máximos históricos, igual que la carestía de la vida. Por eso es importante denunciarlos y sacar a la luz pública todas las transas de los REYES DEL CASH.

Resulta que hay dos empresas -bueno hay muchas más pero a estas las descubrieron- B-Drive It y Engine Core, dos empresas que venden servicios y productos de tecnología que están vinculadas entre si y que han tenido un exponencial crecimiento en esta cuatroté, pero además su crecimiento en dinero, coincide con la contratación de una exfuncionaria de ¡LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA!

¿Adivinan quién?, ella se llama Claudia Elena Pérez García y quizá su nombre no sea tan visible porque así conviene a los intereses de los REYES DEL CASH, ella fue empleada durante casi un año de ALEJANDRO ESQUER, SECRETARIO PARTICULAR DEL “presidente”, así en minúsculas y entre comillas, ese mismo que usted vio en los videos en el reportaje de Latinus denominado “el carrusel del CASH”.

Las dos empresas en comento, participan en 59 contratos desde 2020 por montos cercanos a los ¡TRES MIL MILLONES DE DÓLARES!, y ese incremento en sus contratos coincide curiosamente, con la llegada de la ex empleada de Alejandro Esquer, el maquinista del carrusel del cash.

¿Adivinan en qué área trabajaba Claudia Elena Pérez García?… ¡correcto!, EN LICITACIONES Y ADJUDICACIONES DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ella sabe perfectamente a quién dirigirse y cómo hacer para que el dinero público, fluya de una manera constante y sea lavado por esas empresas para beneficio, seguro, del REY DEL CASH Andrés Manuel López Obrador… o ¿pensaron que era para ella?

Y claro no hay huellas porque si alguien es experto en lavar carretadas de dinero sucio, ese es Alejandro Esquer, señalado en el comentado y controvertido libro de Elena Chávez, que no hace mucho fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), en donde por fin, tuvo un espacio.

De 2020 a la fecha, B-Drive obtuvo, del gobierno federal 55 contratos por 828 millones de pesos, mientras que su hermanita Engine Core de muy reciente creación fue beneficiada con 4 contratos por un monto cercano a los DOS MIL MILLONES DE PESOS CADA UNO, o sea entre ambas empresas que ostentan a un mismo director, el gobierno federal les ha asignado CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (53,540,000,000.00), una cantidad con la que bien podría funcionar el INE o reducir la pobreza extrema, o construir 5 mil aulas.

El angelito presunto lavador de dinero Aldo Córdova, director general de ambas empresas dice que “los contratos se los han adjudicado por sus bajos costos y su pequeño margen de ganancia”… ¿en serio?… si camina como ganso, aletea como ganso, zurra como ganso… es el REY DEL CASH.

B-Drive tiene una historia MUY reciente fue constituida el 21 de diciembre de 2016 en la Ciudad de México y en sus primeros años, no tuvo ningún contrato pero en cuanto llegó el peje al gobierno en 2019 la empresa sumó 7 contratos por un monto de 66.5 millones de pesos cada uno. Su boom, lo alcanzó cuando Claudia Elena dejó la presidencia para sumarse como APODERADA DE B-DRIVE IT.

Estamos ante un acto ominoso de corrupción como en toda la cuatroté, el monto de las asignaciones y licitaciones a estas dos empresas representa, por la presencia de exfuncionarios relacionados con licitaciones, un claro conflicto de intereses que está penado en la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, ya que estos deben separarse y dejar pasar al menos un año para trabajar para empresas relacionadas con esas contrataciones.

Claudia Elena Pérez, no es la única exfuncionaria relacionada con B-drive It, pero es la más cercana al REY DEL CASH.

Es por ello que la bandera más blanca que presentó López en campaña y que fue el combate a la corrupción, ha quedado embarrada de estiércol por el cash de Pío, de Martillazo, de Felipa, de Bartlett, del hijo de Bartlett, de Zoé Robledo, de SEGALMEX (tranza con la que la Estafa Maestra se queda chiquita), PEMEX, CFE y un largo etcétera que ha hecho que el país retroceda en el índice de combate a la corrupción al pasar de 4.65 en 2019 a 4.05 en 2022. Éste sexenio se perfila para ser el más corrupto de la historia de nuestro país.

