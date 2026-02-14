Pierde la vida turista inglés en playa oaxaqueña (21:10 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de febrero. Un hombre de nacionalidad inglesa que se encontraba disfrutando de sus vacaciones en Oaxaca se ahogó este día.

Todo ocurrió en la playa Zicatela, cuando Lio James de 32 años nadaba en las aguas del Pacífico cuando la fuerte corriente lo arrastró y murió ahogado.

Cuerpos de emergencia acudieron al lugar para tratar de salvarle la vida, pero el inglés ya había fallecido.

El turista extranjero estaba acompañado de otros amigos quienes se comunicaron con los familiares del extinto para comunicarles la terrible noticia.

@Imagen_Oax

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir